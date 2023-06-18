На ПМЭФ-2023 Анапа подписала соглашения более чем на 70 млрд рублей
Администрация Анапы за два дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала шесть соглашений более чем на 71,19 млрд рублей
Преимущественно это проекты в курортной сфере. По итогам соглашений на территории Анапы планируется строительство гостиничных комплексов класса 4 и 5 звезд на Симферопольском шоссе, Большом Утрише и в районе железнодорожного вокзала.
Самым масштабным проектом станет курортный комплекс «Лучи», рассчитанный на прием 16 тыс. отдыхающих в сутки. Он будет самым крупным гостиничным кластером на территории Черноморского побережья России. Также в планах создать винодельческий комплекс полного цикла в Супсехском округе и два промышленных парка в Воскресенском и Виноградном.
«Реализация каждого инвестпроекта — это не только значительные поступления в бюджет и новые рабочие места, это ещё один шаг вперед для комплексного и гармоничного развития Анапы. Сейчас всё масштабное строительство в Анапе связано не с жилой застройкой, а с нашими титульными направлениями. Мы полностью поддерживаем принципиальную позицию губернатора — в Анапе должны развиваться курортная сфера, виноградарство, виноделие и легкая экологичная промышленность. По каждому направлению на форуме сделаны серьезные заделы, наступает время воплощать проекты в жизнь», — подчеркнул мэр курорта Василий Швец.
Как писали Юга.ру, 13 июня стартовал конкурс по разработке проекта курорта «Новая Анапа». Участвовать в нем могут не только отечественные, но и зарубежные компании. Итоги подведут в декабре.