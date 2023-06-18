На ПМЭФ-2023 Анапа подписала соглашения более чем на 70 млрд рублей

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация Анапы за два дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала шесть соглашений более чем на 71,19 млрд рублей

Преимущественно это проекты в курортной сфере. По итогам соглашений на территории Анапы планируется строительство гостиничных комплексов класса 4 и 5 звезд на Симферопольском шоссе, Большом Утрише и в районе железнодорожного вокзала.

Самым масштабным проектом станет курортный комплекс «Лучи», рассчитанный на прием 16 тыс. отдыхающих в сутки. Он будет самым крупным гостиничным кластером на территории Черноморского побережья России. Также в планах создать винодельческий комплекс полного цикла в Супсехском округе и два промышленных парка в Воскресенском и Виноградном.

«Реализация каждого инвестпроекта — это не только значительные поступления в бюджет и новые рабочие места, это ещё один шаг вперед для комплексного и гармоничного развития Анапы. Сейчас всё масштабное строительство в Анапе связано не с жилой застройкой, а с нашими титульными направлениями. Мы полностью поддерживаем принципиальную позицию губернатора — в Анапе должны развиваться курортная сфера, виноградарство, виноделие и легкая экологичная промышленность. По каждому направлению на форуме сделаны серьезные заделы, наступает время воплощать проекты в жизнь», — подчеркнул мэр курорта Василий Швец.

Как писали Юга.ру, 13 июня стартовал конкурс по разработке проекта курорта «Новая Анапа». Участвовать в нем могут не только отечественные, но и зарубежные компании. Итоги подведут в декабре.

Анапа Деньги

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