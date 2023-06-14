Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке
В июне банк Уралсиб оказался в рейтинге лучших кредитов на покупку подержанных авто от портала Выберу.ру
В рейтинге участвовали автокредитные предложения российских банков.
Эксперты проанализировали:
- процентную ставку по кредитам,
- размер первоначального взноса,
- полную стоимость кредита,
- размеры ежемесячных платежей,
- сроки кредитования,
- необходимость страхования и его влияние на ставку,
- возможность оформления кредита онлайн,
- отсутствие скрытых комиссий.
По итогам 2022 года объемы автокредитования банка Уралсиб выросли в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом.
Клиентам доступны программы без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у партнеров Уралсиб или в офисе банка.
Требования к заемщику:
- гражданин РФ с постоянной регистрацией на территории страны,
- возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита,
- трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.
Для получения кредита необходим паспорт и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).
Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте.
Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб запустил прием быстрых платежей в «1С» для бизнеса.