Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке

В июне банк Уралсиб оказался в рейтинге лучших кредитов на покупку подержанных авто от портала Выберу.ру

Эксперты проанализировали:

процентную ставку по кредитам,

размер первоначального взноса,

полную стоимость кредита,

размеры ежемесячных платежей,

сроки кредитования,

необходимость страхования и его влияние на ставку,

возможность оформления кредита онлайн,

отсутствие скрытых комиссий.

По итогам 2022 года объемы автокредитования банка Уралсиб выросли в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом.

Клиентам доступны программы без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у партнеров Уралсиб или в офисе банка.

Требования к заемщику:

гражданин РФ с постоянной регистрацией на территории страны,

возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита,

трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Для получения кредита необходим паспорт и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб запустил прием быстрых платежей в «1С» для бизнеса.