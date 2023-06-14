Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на вторичном рынке

Реклама ERID: j1SVHyf65EC2YERqT Краснодарский край

Распечатать

  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В июне банк Уралсиб оказался в рейтинге лучших кредитов на покупку подержанных авто от портала Выберу.ру

В рейтинге участвовали автокредитные предложения российских банков.

Читайте также:

Эксперты проанализировали:

  • процентную ставку по кредитам,
  • размер первоначального взноса,
  • полную стоимость кредита,
  • размеры ежемесячных платежей,
  • сроки кредитования,
  • необходимость страхования и его влияние на ставку,
  • возможность оформления кредита онлайн,
  • отсутствие скрытых комиссий.

По итогам 2022 года объемы автокредитования банка Уралсиб выросли в 1,2 раза по сравнению с 2021 годом.

Клиентам доступны программы без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита — 17 млн рублей, а срок — 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у партнеров Уралсиб или в офисе банка.

Требования к заемщику:

  • гражданин РФ с постоянной регистрацией на территории страны,
  • возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита,
  • трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев.

Для получения кредита необходим паспорт и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться с условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб запустил прием быстрых платежей в «1С» для бизнеса.

Автомобили Банки вторичный рынок Кредитование Рейтинги Уралсиб

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Красота по-американски»
В Краснодаре откроется выставка натюрмортов и марин «В памяти светлых чувств»
Под Анапой археологи нашли римский легионерский шлем в хорошем состоянии
В адыгейский филиал фонда «Защитники Отечества» обратилось около 70 участников СВО и их близких
Затопило улицы и смыло в море машину. Собрали последствия непогоды в Сочи
В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни и разливы рек

Лента новостей

«Муж попросил не подавать в суд»
Сегодня, 15:11
«Муж попросил не подавать в суд»
Несколько историй женщин из Краснодара о том, как в России не любят платить алименты
В Сочи изменилось расписание пригородных поездов
Сегодня, 14:21
В Сочи изменилось расписание пригородных поездов
В Краснодаре спецслужбы оцепили два здания поликлиники в микрорайоне Молодежном — соцсети
Сегодня, 13:27
В Краснодаре спецслужбы оцепили два здания поликлиники в микрорайоне Молодежном — соцсети

Реклама на сайте