На Восточном обходе Краснодара три ДТП и пробка длиной почти 10 километров

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

На Восточном обходе Краснодара в обед 19 июня три ДТП и большой затор

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в 12 часов 19 июня на Восточном обходе Краснодара три ДТП. Одно — перед поселком Индустриальным, два — на развязке перед Знаменским.

Пробка растянулась почти на 10 км, по данным сервиса, на дорогу от Лазурного до Знаменского требуется около часа.

  • © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, в Краснодаре открыли новый Яблоновский мост. Но пока только половину дороги. В Адыгее он ведет к узкому тоннелю, кошмару для пешеходов и застройке промзоны. Подробнее Юга.ру рассказали здесь.

Ранее, 15 июня, в Краснодаре открыли Дальний западный обход.

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