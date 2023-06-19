На Восточном обходе Краснодара три ДТП и пробка длиной почти 10 километров

На Восточном обходе Краснодара в обед 19 июня три ДТП и большой затор

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в 12 часов 19 июня на Восточном обходе Краснодара три ДТП. Одно — перед поселком Индустриальным, два — на развязке перед Знаменским.

Пробка растянулась почти на 10 км, по данным сервиса, на дорогу от Лазурного до Знаменского требуется около часа.

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