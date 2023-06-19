В Краснодаре покажут рок-спектакль о Викторе Цое

Краснодарский край

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  • © Изображение Drazen Zigic, Freepik.com
    © Изображение Drazen Zigic, Freepik.com

В краснодарском ДК Железнодорожников 28 июня состоится рок-спектакль «Цой. Последний герой»

Это история о простом парне с улицы, который сумел стать самим собой благодаря таланту и правильному отношению к жизни и людям. Будет показана фантазия на тему того, что бы сказал Виктор Цой о своей популярности в наше время. Значительная часть шоу отведена фильму «Игла».

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Также в музыкальном спектакле зрители увидят отражение фактов жизни Виктора Цоя и группы «Кино», музыканты расскажут серьёзные, забавные и грустные случаи и, конечно, исполнят известные композиции. 

Начало в 19:00. Стоимость билетов 1000-2500 рублей.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают посмотреть под открытым небом и обсудить с историком фильм «Бонни и Клайд» 1967 года. 

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