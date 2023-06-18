Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с историком фильм «Бонни и Клайд»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Бонни и Клайд» 1967 года © Скриншот видео с YouTube-канала «Good Moments»
    Кадр из трейлера к фильму «Бонни и Клайд» 1967 года © Скриншот видео с YouTube-канала «Good Moments»

21 июня в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Бонни и Клайд» 1967 года

Сюжет рассказывает об известных американских грабителях, действовавших во главе банды во времена Великой депрессии в США. Познакомившись на улице с недавно освободившимся преступником Клайдом, когда тот пытался угнать машину её матери, официантка Бонни решает сбежать с ним. Молодые люди организовывают группировку, промышляя грабежом и разбоем.

«Картина выделяется тем, что никогда прежде в кинематографе темы преступности и секса не обсуждались настолько открыто и без жёсткого осуждения. Кульминация ленты по сей день считается революционной», — добавили организаторы.

После показа кандидат исторических наук Владимир Темляков обсудит со зрителями увиденное на экране.

Ресторан Villa Verde находится по адресу улица Мира, 60. Начало в 19:30, стоимость 700 рублей. Запись по телефону +7 (989) 235-55-57.

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