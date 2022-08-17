На главной городской площади Туапсе нарисовали портрет Цоя

Нарисовать портрет Виктора Цоя предложил ученик гимназии №1 Сергей Граков. Идею поддержали в городском молодежном центре. Музыканта нарисовали мелом на главной городской площади 15 августа. В этот день в 1990 году Цой погиб.

На изображение размером 12,5 метров ушло 500 мелков. Над портретом работали пять художников и все, кто пожелал присоединиться, рассказали в пресс-службе мэрии Туапсе.