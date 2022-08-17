На главной городской площади Туапсе нарисовали портрет Цоя

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта мэрии Туапсе, admtuapse.ru
    © Скриншот с сайта мэрии Туапсе, admtuapse.ru

В Туапсе мелом нарисовали портрет Виктора Цоя

Нарисовать портрет Виктора Цоя предложил ученик гимназии №1 Сергей Граков. Идею поддержали в городском молодежном центре. Музыканта нарисовали мелом на главной городской площади 15 августа. В этот день в 1990 году Цой погиб.

На изображение размером 12,5 метров ушло 500 мелков. Над портретом работали пять художников и все,  кто пожелал присоединиться, рассказали в пресс-службе мэрии Туапсе.

Ранее эта группа художников нарисовала на площади портрет Маяковского. Изображение 10 на 10 метров создали ко дню рождения поэта.

Но не везде поддерживают такой вид искусства. Например в Сочи решили закрасить единственную легальную стену для граффити. А до этого в городе закрасили граффити The Beatles «All you need is love» и нарисовали патриотический рисунок «Молодой гвардии». 

Граффити Туапсинский район

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