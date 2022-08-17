На главной городской площади Туапсе нарисовали портрет Цоя
В Туапсе мелом нарисовали портрет Виктора Цоя
Нарисовать портрет Виктора Цоя предложил ученик гимназии №1 Сергей Граков. Идею поддержали в городском молодежном центре. Музыканта нарисовали мелом на главной городской площади 15 августа. В этот день в 1990 году Цой погиб.
На изображение размером 12,5 метров ушло 500 мелков. Над портретом работали пять художников и все, кто пожелал присоединиться, рассказали в пресс-службе мэрии Туапсе.
Ранее эта группа художников нарисовала на площади портрет Маяковского. Изображение 10 на 10 метров создали ко дню рождения поэта.
Но не везде поддерживают такой вид искусства. Например в Сочи решили закрасить единственную легальную стену для граффити. А до этого в городе закрасили граффити The Beatles «All you need is love» и нарисовали патриотический рисунок «Молодой гвардии».