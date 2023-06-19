МТС нарастила скорости 4G в нескольких туристических локациях Анапы

Связь и интернет МТС появились на участке дороги вдоль моря в районе села Варваровка. Благодаря новой базовой станции МТС также обеспечила связью жилой комплекс «Анаполис».

«Big Data МТС показывает, что приезжие все реже проводят время только в том месте, где базируются на отдыхе. Практически каждый второй турист отправляется на однодневные экскурсии за пределы города или поселка своего пребывания. Направления Большого Утриша, Сукко, Варваровки, Супсеха очень востребованы. Поэтому в этом году мы сделали акцент в ускорении сети именно на таких районах курортных территорий», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.



Как сообщали ранее Юга.ру, МТС обеспечил еще 16 тыс. семей Краснодарского края доступом к гигабитному интернету.