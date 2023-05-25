Россияне ищут альтернативу курортам Краснодарского края — аналитики МТС

В топ самых популярных направлений для отдыха, традиционно вошли Сочи, Анапа, Москва и Санкт-Петербург. При этом россияне чаще, чем годом ранее, стали обращать внимание на Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкалу, Светлогорск.

Как показывают данные МТС Travel, цены на жилье при раннем бронировании в большинстве туристических регионов России в этом году пока ниже, чем в предыдущем. Например, в Нижнем Новгороде средний чек за ночь сейчас составляет 4300 рублей в сутки — цена на 12% ниже прошлогодней, в Калининграде — на 6% ниже (4900 рублей), в Петербурге — на 3% (5200 рублей), в Казани — на 1% (5500 рублей).

Тем не менее стоимость отдыха на морском побережье — даже при бронировании сейчас — уже выросла на 20%. В Сочи проживание обойдется в 7000 рублей в сутки, в Адлере средний чек составляет почти 9000 рублей.