Россияне ищут альтернативу курортам Краснодарского края — аналитики МТС
Сервис МТС Travel, входящий в экосистему МТС, изучил спрос на отели по России с июня по август
В топ самых популярных направлений для отдыха, традиционно вошли Сочи, Анапа, Москва и Санкт-Петербург. При этом россияне чаще, чем годом ранее, стали обращать внимание на Горно-Алтайск, Кисловодск, Махачкалу, Светлогорск.
Как показывают данные МТС Travel, цены на жилье при раннем бронировании в большинстве туристических регионов России в этом году пока ниже, чем в предыдущем. Например, в Нижнем Новгороде средний чек за ночь сейчас составляет 4300 рублей в сутки — цена на 12% ниже прошлогодней, в Калининграде — на 6% ниже (4900 рублей), в Петербурге — на 3% (5200 рублей), в Казани — на 1% (5500 рублей).
Тем не менее стоимость отдыха на морском побережье — даже при бронировании сейчас — уже выросла на 20%. В Сочи проживание обойдется в 7000 рублей в сутки, в Адлере средний чек составляет почти 9000 рублей.
Помимо пляжного отдыха, у россиян также пользуется спросом значительно более бюджетный отдых в Поволжье. В топе по количеству бронирований оказались Волгоград и Самара, где за проживание в среднем платят 3300 рублей в сутки. Цены, сравнимые с отелями на Черном море, зафиксированы в Светлогорске Калининградской области — 8000 рублей за ночь.
По статистике BigData МТС прошлого курортного сезона жители Краснодарского края редко отдыхают в Сочи или Анапе летом. Кубанцы, если выезжают на море, то предпочитают отдых выходного дня, либо уже по окончании высокого сезона. Чаще всего жители региона отдыхают на дачах, совершают вылазки в соседнюю Адыгею, из дальних направлений предпочитают летом съездить в Москву или Санкт-Петербург.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край стал лидером среди регионов России по развитию кемпингов.