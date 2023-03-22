МТС обеспечил еще 16 тыс. семей Краснодарского края доступом к гигабитному интернету

Краснодарский край

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  • © Фото artursafronovvvv, freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, freepik.com

За последние полгода МТС дополнительно подключил к гигабитному интернету 16 тыс. квартир в Краснодаре, Новороссийске и Анапе

МТС расширил территорию покрытия фиксированным гигабитным интернетом за счет подключения новых жилых комплексов в трех городах региона, включая краевую столицу. Теперь еще около 50 тыс. жителей региона смогут пользоваться сервисами экосистемы МТС и ежемесячно экономить до 40%. 

Самая большая стройка прошла в Краснодаре — в микрорайонах Гидростроителей, РИП, РМЗ, Любимово, Пашковский. Тысячи квартир подключили к новой сети на улицах Валерия Гассия, Петра Метальникова, Уральской, Лаврова, Бородинской. Точечную стройку новой сети вели и в районах кинотеатра «Аврора», ХБК, Восточно-Кругликовской.

В Новороссийске МТС расширила территорию покрытия гигабитным интернетом: новые включения в сеть произошли в микрорайонах Южный и Приморский. В Анапе — в жилом доме «На адмирала Пустошкина».

Летает или падает:

Интернет на скорости до 1 Гб/сек позволяет комфортно пользоваться домашним интернетом большой семье. Причем работать с тяжелым контентом все могут одновременно — не просто смотреть потоковое видео с эффектом полного погружения, но и пользоваться большими данными на удаленных серверах, подключать системы умного дома. При подключении сервиса в комплекте с мобильной связью и оплатой единым счетом, можно сэкономить на подобных расходах до 40%.

Как писали Юга.ру, МТС начал строить в Краснодарском крае сверхскоростную гигабитную сеть.

Анапа Интернет Краснодар МТС Новороссийск Связь Телеком

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