МТС обеспечил еще 16 тыс. семей Краснодарского края доступом к гигабитному интернету

За последние полгода МТС дополнительно подключил к гигабитному интернету 16 тыс. квартир в Краснодаре, Новороссийске и Анапе

МТС расширил территорию покрытия фиксированным гигабитным интернетом за счет подключения новых жилых комплексов в трех городах региона, включая краевую столицу. Теперь еще около 50 тыс. жителей региона смогут пользоваться сервисами экосистемы МТС и ежемесячно экономить до 40%.

Самая большая стройка прошла в Краснодаре — в микрорайонах Гидростроителей, РИП, РМЗ, Любимово, Пашковский. Тысячи квартир подключили к новой сети на улицах Валерия Гассия, Петра Метальникова, Уральской, Лаврова, Бородинской. Точечную стройку новой сети вели и в районах кинотеатра «Аврора», ХБК, Восточно-Кругликовской.

В Новороссийске МТС расширила территорию покрытия гигабитным интернетом: новые включения в сеть произошли в микрорайонах Южный и Приморский. В Анапе — в жилом доме «На адмирала Пустошкина».

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