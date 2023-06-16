«Я к этому отношения не имею». Пригожин прокомментировал Юга.ру листовки со своим фото, появившиеся в Краснодаре

Предыстория. 16 июня в Краснодаре появились листовки на столбах с призывом поддержать Евгения Пригожина. На изображении размещен кьюар-код, который ведет на сайт с отсылкой на сайт с намеками на президентские выборы 2024 года. С сайта предлагают перейти в чат-бот в телеграме, где некие волонтеры рассказывают о поддержке Пригожина. Подробно мы писали об этом здесь.

Юга.ру направили запрос в пресс-службу Евгения Пригожина. Глава ЧВК рассказал, что никакого отношения к листовкам «и к любым политическим активностям в интернете» не имеет.

«Кто этим занимается, у меня информации нет. Предположительно, либо украинские спецслужбы, которые раскачивают повестку, либо те, кому в принципе хочется попугать действующую власть, что кроме них, золотых, есть еще кто-то, кто может навести порядок. Поэтому я к этому отношения не имею никакого. И мои соратники также», — рассказал Пригожин.