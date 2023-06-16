16 июня в центре Краснодара расклеили агитацию за основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Днем читательница Юга.ру сообщила редакции, что заметила две черно-белые листовки на квартале улицы Фрунзе между Гимназической и Гоголя. Слоганы одной из них гласят: «Работаем честно, стреляем метко. Сильной стране, сильный лидер!» На другой написано: «Хватит терпеть! Гражданский долг не ждет, вперед за сильным лидером». На обеих листовках есть QR-код, который ведет на сайт с p2024 в адресе. Мы не можем опубликовать ссылку на него, поскольку первая страница содержит критику Минобороны РФ, которая может быть расценена как дискредитация армии.

Также на сайте есть ссылка на чат-бот в телеграме, где пользователей спрашивают, готовы ли они выполнить свой гражданский долг и поддерживают ли Пригожина. Если сообщить чат-боту свой номер и город, пользователю предлагают участие в предвыборной кампании бизнесмена волонтером или за плату. Например, расклеивать листовки по 50 рублей за штуку. При этом собеседник в боте не упоминает слово «президент»: «До выборов еще год, мы в начале нашего пути» и «Готовим фундамент для предвыборной кампании».

Обновление 16:40. Телеграм-канал Пригожина ответил редакции Юга.ру: глава «Вагнера» опроверг свою причастность к листовкам и предположил, кому это выгодно. Подробнее можно прочитать здесь.