В Краснодаре расклеили листовки с Пригожиным. QR-код ведет на сайт с агитацией к 2024 году, а чат-бот набирает волонтеров

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

16 июня в центре Краснодара расклеили агитацию за основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Днем читательница Юга.ру сообщила редакции, что заметила две черно-белые листовки на квартале улицы Фрунзе между Гимназической и Гоголя.

Слоганы одной из них гласят: «Работаем честно, стреляем метко. Сильной стране, сильный лидер!» На другой написано: «Хватит терпеть! Гражданский долг не ждет, вперед за сильным лидером».

На обеих листовках есть QR-код, который ведет на сайт с p2024 в адресе. Мы не можем опубликовать ссылку на него, поскольку первая страница содержит критику Минобороны РФ, которая может быть расценена как дискредитация армии.

Спор о кладбище:

Также на сайте есть ссылка на чат-бот в телеграме, где пользователей спрашивают, готовы ли они выполнить свой гражданский долг и поддерживают ли Пригожина.

Если сообщить чат-боту свой номер и город, пользователю предлагают участие в предвыборной кампании бизнесмена волонтером или за плату. Например, расклеивать листовки по 50 рублей за штуку.

При этом собеседник в боте не упоминает слово «президент»: «До выборов еще год, мы в начале нашего пути» и «Готовим фундамент для предвыборной кампании».

Обновление 16:40. Телеграм-канал Пригожина ответил редакции Юга.ру: глава «Вагнера» опроверг свою причастность к листовкам и предположил, кому это выгодно. Подробнее можно прочитать здесь.

Как сообщали Юга.ру, в апреле краснодарцы получали по почте рекламные листовки от ЧВК «Вагнер». Мужчин приглашали на военную службу в спецоперации в Украине.

11 апреля Пригожин подтвердил, что под кладбище ЧВК «Вагнер» выделят еще один — четвертый — участок.

Выборы Евгений Пригожин Краснодар Министерство обороны России политика Президент России Реклама СВО

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В Краснодаре расклеили листовки с Пригожиным. QR-код ведет на сайт с агитацией к 2024 году, а чат-бот набирает волонтеров

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