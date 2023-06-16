В Ростовской области Роспотребнадзор проверяет хозяйство, где мужчины купались в чане с молоком
Депутат Госдумы попросил Роспотребнадзор проверить компанию, где голые мужчины купались в молоке
Вечером 15 июня телеграм-канал «Don Mash» опубликовал видео, на котором глава крестьянско-фермерского хозяйства и его товарищ, майор полиции в отставке, раздеваются и залезают в чан с молоком.
События разворачиваются в комнате цеха по производству молока или молочных продуктов. Мужчины раздеваются под уговоры друг друга: «Снимай трусы, молоко чистое». За кадром слышно смех женщины, которая, очевидно, снимает происходящее. Также в кадр попал еще один мужчина и бутылка виски.
По указанному в публикациях имени фермера удалось найти информацию о хозяйстве, оно располагается в Семикаракорском районе области, в хуторе Сусат.
Видео посмотрел депутат Госдумы Хинштейн, он написал у себя в телеграме, что обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку.
Федеральное ведомство уже отчиталось о проверке:
В Краснодаре полиция проверяет подозрительную продукцию:
«Установлено, что юридическое лицо, арендующее цех, находится в стадии ликвидации, а Семикаракорский маслосырзавод сырье с этой фермы не получал».
Там также добавили, что, по данным из системы «Меркурий», продукция с площадки, попавшей на видео, не реализовывалась. Сами герои ролика сказали проверяющим, что молоко в чане было прокисшим. И после купания молоко якобы вылили на прилегающую к ферме территорию. Достоверность их слов обещали проверить.
Как пишет SHOT, супруга фермера сказала журналистам, что на видео вовсе не молоко, а вода с некими химикатами.
Обновлено в 13:53. Позже в сети появилось видео с объяснением от героев ролика.
Недавно Юга.ру рассказывали, что в Ростове-на-Дону каскадер прокатил перевернутую «Оку» на крыше «Мустанга». Ранее он привязал «Смарт» к крыше «Гелендвагена».