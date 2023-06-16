В Ростовской области Роспотребнадзор проверяет хозяйство, где мужчины купались в чане с молоком

Вечером 15 июня телеграм-канал «Don Mash» опубликовал видео, на котором глава крестьянско-фермерского хозяйства и его товарищ, майор полиции в отставке, раздеваются и залезают в чан с молоком.

События разворачиваются в комнате цеха по производству молока или молочных продуктов. Мужчины раздеваются под уговоры друг друга: «Снимай трусы, молоко чистое». За кадром слышно смех женщины, которая, очевидно, снимает происходящее. Также в кадр попал еще один мужчина и бутылка виски.

По указанному в публикациях имени фермера удалось найти информацию о хозяйстве, оно располагается в Семикаракорском районе области, в хуторе Сусат.

Видео посмотрел депутат Госдумы Хинштейн, он написал у себя в телеграме, что обратился в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку.

Федеральное ведомство уже отчиталось о проверке: