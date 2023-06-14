В Краснодаре полиция проверяет подозрительную продукцию. В изъятых бутылках может быть опасный «Мистер Сидр»

Вечером 13 июня телеграм-канал Mash сообщил , что 10 июня около заброшенной продуктовой базы краснодарец заметил коробки с алкоголем и документы. В них указано, что в коробках лежит напиток «Лето сидр шампань» производителя «Анди» из Самарской области. Эта компания поставляла в регионы РФ «Мистер Сидр», от которого погибло 34 человека.

Mash добавил, что «мужчина сообщил о находке в полицию, но за это время за ней так никто и не приехал. При этом, по его словам, с каждым днём бутылок становится всё меньше».

Позже вечером пресс-служба УТ МВД России по ЮФО опровергла эту информацию, заявив, что продукцию изъяли 10 июня в день обращения гражданина.

Юга.ру обратились за комментарием в УТ МВД России по ЮФО. В ведомстве пояснили, что информация о продукте поступит после проведения экспертизы.



«Мы не можем сейчас точно утверждать, что это тот самый «Мистер Сидр». Собственник тоже пока не известен. Сейчас назначена экспертиза. Мы выдадим официальную информацию после проверок», — рассказала Юга.ру старший референт группы информации и общественных связей УТ МВД России по ЮФО майор внутренней службы Светлана Кумалагова.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Крыму изъяли более трех тысяч литров напитка «Мистер Сидр». Также стало известно, что его продавали в Казахстане. В комитете санитарно-эпидемического контроля министерства здравоохранения республики приняли решения снять сидр с продажи.