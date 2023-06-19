Краснодарские шеф-повара приготовили пиццу и капрезе с сырами «Агрокомплекса» на фестивале Gastreet в Сочи
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва третий раз поучаствовал в фестивале Gastreet в Сочи, где ежегодно встречаются рестораторы, отельеры и производители продуктов питания
На своей площадке агрохолдинг представил лучшие продукты собственных брендов и новые виды сыров.
Главное — выдержка:
В этом году для обмена опытом из разных уголков страны на фестиваль Gastreet приехали более 6500 участников. Гостей встречали на «Кубанском разгуляе» с угощениями из колбасок и солений «Агрокомплекса». В шатре компании проводили дегустации колбас и деликатесов «Медвёдовских традиций», сыров «Николаевских сыроварен».
Гости попробовали и новинки производства: крафтовые сыры скаморца и скаморца копченый, а также твёрдые сыры со сроком созревания 9 месяцев — они поступят в продажу только осенью.
Шеф-повара краснодарских ресторанов готовили пиццу и капрезе с сырами «Николаевских сыроварен» и премиальные стейки Labinsk Beef.
«С каждым годом в числе партнеров «Агрокомплекса» все больше представителей индустрии гостеприимства, причем не только отельеров и рестораторов юга, но и других регионов страны. Несомненно, на этом прогрессивном мероприятии ярко и точно обозначаются свежие гастрономические тренды и закладываются новые партнёрские связи. Количество заинтересованных посетителей нашего стенда и предварительных договоренностей, отклики о вкусе и качестве продуктов в этом году подтверждают наше хорошее понимание рынка и создают многообещающие перспективы развития этого канала торговли», — отметил заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий.
Как писали Юга.ру, «Агрокомплекс» запустил акцию «Сладкое лето!» для покупателей мороженого.
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