Краснодарские шеф-повара приготовили пиццу и капрезе с сырами «Агрокомплекса» на фестивале Gastreet в Сочи

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва третий раз поучаствовал в фестивале Gastreet в Сочи, где ежегодно встречаются рестораторы, отельеры и производители продуктов питания

На своей площадке агрохолдинг представил лучшие продукты собственных брендов и новые виды сыров.

Главное — выдержка:

В этом году для обмена опытом из разных уголков страны на фестиваль Gastreet приехали более 6500 участников. Гостей встречали на «Кубанском разгуляе» с угощениями из колбасок и солений «Агрокомплекса». В шатре компании проводили дегустации колбас и деликатесов «Медвёдовских традиций», сыров «Николаевских сыроварен».

Гости попробовали и новинки производства: крафтовые сыры скаморца и скаморца копченый, а также твёрдые сыры со сроком созревания 9 месяцев — они поступят в продажу только осенью.

  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Шеф-повара краснодарских ресторанов готовили пиццу и капрезе с сырами «Николаевских сыроварен» и премиальные стейки Labinsk Beef.

Капрезе с сырами «Николаевских сыроварен»

Капрезе с сырами «Николаевских сыроварен»

«С каждым годом в числе партнеров «Агрокомплекса» все больше представителей индустрии гостеприимства, причем не только отельеров и рестораторов юга, но и других регионов страны. Несомненно, на этом прогрессивном мероприятии ярко и точно обозначаются свежие гастрономические тренды и закладываются новые партнёрские связи. Количество заинтересованных посетителей нашего стенда и предварительных договоренностей, отклики о вкусе и качестве продуктов в этом году подтверждают наше хорошее понимание рынка и создают многообещающие перспективы развития этого канала торговли», — отметил заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по торговле Евгений Белицкий.

Как писали Юга.ру, «Агрокомплекс» запустил акцию «Сладкое лето!» для покупателей мороженого.

Реклама. АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва, 353100, Краснодарский край, станица Выселки, улица Степная, 1. ОГРН 1022303554635

 

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Еда Красная Поляна Общепит Сочи Торговля Фестивали

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