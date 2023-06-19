Краснодарские шеф-повара приготовили пиццу и капрезе с сырами «Агрокомплекса» на фестивале Gastreet в Сочи

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва третий раз поучаствовал в фестивале Gastreet в Сочи, где ежегодно встречаются рестораторы, отельеры и производители продуктов питания

В этом году для обмена опытом из разных уголков страны на фестиваль Gastreet приехали более 6500 участников. Гостей встречали на «Кубанском разгуляе» с угощениями из колбасок и солений «Агрокомплекса». В шатре компании проводили дегустации колбас и деликатесов «Медвёдовских традиций», сыров «Николаевских сыроварен».

Гости попробовали и новинки производства: крафтовые сыры скаморца и скаморца копченый, а также твёрдые сыры со сроком созревания 9 месяцев — они поступят в продажу только осенью.