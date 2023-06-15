Адыгея и Херсонская область договорились о социально-экономическом сотрудничестве

Адыгея, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

15 июня на Петербургском международном экономическом форуме представители Адыгеи и Херсонской области подписали меморандум о сотрудничестве в социально-экономическом развитии регионов

Документ подписали министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен и и. о. министра экономического развития Херсонской области Константин Костин.

Стороны намерены сотрудничать по следующим основным направлениям:

  • создание совместных рабочих групп для обмена опытом и информацией;
  • организация встреч, конференций, семинаров и симпозиумов;
  • координация программ и исследовательских проектов;
  • консультирование, информационный обмен, повышение конкурентоспособности и развитие социально-экономического потенциала Херсонской области и Адыгеи;
  • выявление и анализ кооперационных связей предприятий;
  • укрепление межрегиональных связей.

Взаимодействие регионов Мурат Кумпилов обсудил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко. Они поблагодарили главу Адыгеи и всех жителей республики за поддержку. В свою очередь Мурат Кумпилов отметил готовность региона оказывать всю необходимую поддержку для восстановления и развития Херсонской области, особенно подшефного Адыгее Генического района.

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«У нас большой план мероприятий: поддержка школ и детских садов, восстановление разрушенных домов и инфраструктуры, строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Сделаем всё необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло, чтобы местные жители чувствовали реальную поддержку, помощь и внимание», — отметил глава республики.

При поддержке органов власти Адыгеи в Геническе планируют благоустроить общественные территории, построить физкультурно-оздоровительный комплекс, МФЦ и сделать капремонт СОШ № 1.

Ранее Юга.ру писали, что:

  • 3 августа власти Адыгеи заявили о шефстве над Геническим районом Херсонской области в зоне СВО;
  • 9 сентябряглава Адыгеи рассказал, что республика ведёт большую работу в социальной сфере, здравоохранении и благоустройстве в Херсонской области;
  • в рамках одного из гуманитарных конвоев в Геническ при поддержке жителей республика направила более 200 экземпляров книг;
  • 8 ноября в подшевный Адыгее район отправили очередную партию гуманитарной помощи;
  • летом в здравницах республики отдохнули 22,5 тыс. детей из республики, ДНР и Херсонской области;
  • 22 ноября Адыгея отправила педиатров в Херсонскую область.

 

Андрей Алексеенко Межрегиональное сотрудничество Мурат Кумпилов Санкт-Петербург Финансы Херсонская область Экономика

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