Адыгея и Херсонская область договорились о социально-экономическом сотрудничестве

15 июня на Петербургском международном экономическом форуме представители Адыгеи и Херсонской области подписали меморандум о сотрудничестве в социально-экономическом развитии регионов

Документ подписали министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен и и. о. министра экономического развития Херсонской области Константин Костин.

Стороны намерены сотрудничать по следующим основным направлениям: создание совместных рабочих групп для обмена опытом и информацией;

организация встреч, конференций, семинаров и симпозиумов;

координация программ и исследовательских проектов;

консультирование, информационный обмен, повышение конкурентоспособности и развитие социально-экономического потенциала Херсонской области и Адыгеи;

выявление и анализ кооперационных связей предприятий;

укрепление межрегиональных связей.

Взаимодействие регионов Мурат Кумпилов обсудил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко. Они поблагодарили главу Адыгеи и всех жителей республики за поддержку. В свою очередь Мурат Кумпилов отметил готовность региона оказывать всю необходимую поддержку для восстановления и развития Херсонской области, особенно подшефного Адыгее Генического района.

«У нас большой план мероприятий: поддержка школ и детских садов, восстановление разрушенных домов и инфраструктуры, строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Сделаем всё необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло, чтобы местные жители чувствовали реальную поддержку, помощь и внимание», — отметил глава республики.

При поддержке органов власти Адыгеи в Геническе планируют благоустроить общественные территории, построить физкультурно-оздоровительный комплекс, МФЦ и сделать капремонт СОШ № 1.