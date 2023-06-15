Адыгея и Херсонская область договорились о социально-экономическом сотрудничестве
15 июня на Петербургском международном экономическом форуме представители Адыгеи и Херсонской области подписали меморандум о сотрудничестве в социально-экономическом развитии регионов
Документ подписали министр экономического развития и торговли Адыгеи Заур Шеуджен и и. о. министра экономического развития Херсонской области Константин Костин.
Стороны намерены сотрудничать по следующим основным направлениям:
- создание совместных рабочих групп для обмена опытом и информацией;
- организация встреч, конференций, семинаров и симпозиумов;
- координация программ и исследовательских проектов;
- консультирование, информационный обмен, повышение конкурентоспособности и развитие социально-экономического потенциала Херсонской области и Адыгеи;
- выявление и анализ кооперационных связей предприятий;
- укрепление межрегиональных связей.
Взаимодействие регионов Мурат Кумпилов обсудил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко. Они поблагодарили главу Адыгеи и всех жителей республики за поддержку. В свою очередь Мурат Кумпилов отметил готовность региона оказывать всю необходимую поддержку для восстановления и развития Херсонской области, особенно подшефного Адыгее Генического района.
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«У нас большой план мероприятий: поддержка школ и детских садов, восстановление разрушенных домов и инфраструктуры, строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Сделаем всё необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло, чтобы местные жители чувствовали реальную поддержку, помощь и внимание», — отметил глава республики.
При поддержке органов власти Адыгеи в Геническе планируют благоустроить общественные территории, построить физкультурно-оздоровительный комплекс, МФЦ и сделать капремонт СОШ № 1.
Ранее Юга.ру писали, что:
- 3 августа власти Адыгеи заявили о шефстве над Геническим районом Херсонской области в зоне СВО;
- 9 сентябряглава Адыгеи рассказал, что республика ведёт большую работу в социальной сфере, здравоохранении и благоустройстве в Херсонской области;
- в рамках одного из гуманитарных конвоев в Геническ при поддержке жителей республика направила более 200 экземпляров книг;
- 8 ноября в подшевный Адыгее район отправили очередную партию гуманитарной помощи;
- летом в здравницах республики отдохнули 22,5 тыс. детей из республики, ДНР и Херсонской области;
- 22 ноября Адыгея отправила педиатров в Херсонскую область.
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