«Ростелеком» поможет с цифровизацией в атомной энергетике

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  • © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com
    © Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

«Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» подписали соглашение о партнерстве по проектам цифровой трансформации

Документ подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков и вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «Атомстройэкспорта» Ольга Толстунова.

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Партнерство предполагает:

  • совместное развитие цифровой инфраструктуры,
  • новые решения по кибербезопасности,
  • использование облачных сервисов,
  • внедрение практик построения сетей связи,
  • создание совместных платформ.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Санкт-Петербурге запустили новое оборудование от «Ростелекома».

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