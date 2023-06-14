«Ростелеком» поможет с цифровизацией в атомной энергетике
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«Ростелеком» и «Атомстройэкспорт» подписали соглашение о партнерстве по проектам цифровой трансформации
Документ подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков и вице-президент по цифровизации и информационным технологиям «Атомстройэкспорта» Ольга Толстунова.
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Партнерство предполагает:
- совместное развитие цифровой инфраструктуры,
- новые решения по кибербезопасности,
- использование облачных сервисов,
- внедрение практик построения сетей связи,
- создание совместных платформ.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Санкт-Петербурге запустили новое оборудование от «Ростелекома».
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