На Петербургском международном экономическом форуме представят больше 100 IT-разработок российских компаний

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО) официально объявит о запуске витрины IT-продуктов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

Витрина ИТ-продуктов — это уникальный ресурс для кросс-отраслевого обмена собственными решениями между крупнейшими компаниями страны. В нее войдут 100 ИТ-решений — собственные разработки компаний «Ростелеком», «Газпром нефть», «Транснефть», РЖД, «Дом.РФ» и «Гринатом». Доступ к витрине откроют 15 июня для всех экспертов ИТ-рынка после прохождения регистрации.

Главный оператор витрины — «Ростелеком».

15 июня в 11:00 на стенде «Ростелекома» в официальном запуске витрины ИТ-продуктов Ассоциации КП ПОО поучаствуют: старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов; вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов; заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин; директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов; директор дирекции информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций и «Газпром нефть» Антон Думин; управляющий директор «Дом.РФ» Николай Козак; председатель Ассоциации КП ПОО Рената Абдулина.

Дата презентации и локация: 15 июня 2023 года с 11:00 до 11:30, стенд «Ростелекома» (напротив павильона F, место 18). Спикеры: Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»;

Рената Абдулина, председатель Ассоциации КП ПОО.

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