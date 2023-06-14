В Сочи откроют кемпинг «Нахазо» с 12 домиками в горах

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

С 15 июня гости курорта «Роза Хутор» смогут попробовать новый формат отдыха в окружении нетронутой природы

Кемпинг «Нахазо» начнет принимать гостей 15 июня. Он находится на южном склоне хребта Аибга на высоте 1900 метров над уровнем моря.

Это современный туристический лагерь повышенного комфорта с 12 деревянными лоджами треугольной формы, напоминающей двускатные палатки. В домиках есть все необходимое для уютной ночевки — кровати с постельным бельем, розетки для подзарядки телефонов, светильники и т.п.

В кемпинге есть точки организации питания, сантехблок с туалетами и душевыми, инфоцентр с прокатом горной экипировки и большая терраса с видом на долину реки Псоу. Еще есть телескоп, в который можно наблюдать за звездами. В кемпинге работает сотовая связь и wi-fi.

Удобные горы:

«Впервые кемпинг «Нахазо» открылся в июле 2022 года и сразу показал высокую востребованность. По итогам сезона в нем побывали более 2,5 тыс. гостей. Полагаем, что и в этом году он будет также популярен — запрос на отдых с комфортным погружением в «дикую» природу только растет. В этом году туристам будут предложены интересные пешие маршруты в горах и услуги гидов-проводников. Заказать поход в горы можно в инфо-центре кемпинга, причем программы рассчитаны как на взрослых, так и на детей», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Горные маршруты различаются по сложности и протяженности. Самый популярный из них проходит по тропе на гору Лысая. Эта прогулка занимает порядка двух часов (около 3 км) и ведет на вершину горы, лишенной растительности. Оттуда открывается потрясающий панорамный вид на 360 градусов.

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Востребован у гостей «Нахазо» и простой круговой маршрут «Оленья тропа», протяженностью около 3 км. Он проходит через пихтовый лес и живописный луг с высокой полевой травой, где можно встретить серн и оленей.

Самым красивым считается «Дорога Турья». Маршрут стартует от кемпинга «Нахазо», через 2 км выходит на вершину хребта Аибга и ведет по нему к горному массиву Турьих гор через альпийские луга. Вокруг разнотравье и виды на долины рек Псоу и Мзымты.

  • © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • Горный кемпинг «Нахазо» на курорте «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    Горный кемпинг «Нахазо» на курорте «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

До кемпинга «Нахазо» можно добраться по канатным дорогам курорта до вершины Роза Пик и далее пройти пешком по горной дороге 7 км. Прогулочный билет на подъемники при бронировании проживания в кемпинге предоставляется по специальному льготному тарифу. Отдыхающим предлагают полный пансион — трехразовое питание, по желанию гостей его может предоставить ресторан «Высота 2320».

В кемпинге можно смотреть кино, есть большой выбор настольных игр. Сотрудники курорта организуют занятия йогой и обучают основам альпинизма и походным навыкам.

Как сообщали Юга.ру, в середине июня в горах Сочи зацвели рододендроны. Здесь можно узнать, где смотреть красивое на курорте «Роза Хутор». 

Курорты и туризм отдых пешие походы Роза Хутор Сочи

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