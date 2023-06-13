В горах Сочи зацвели рододендроны. Рассказываем, где смотреть красивое на курорте «Роза Хутор»

Крупные белоснежные, нежно-розовые и кремовые цветы украсили склоны курорта «Роза Хутор» на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря

Чаще всего в горах Кавказа можно увидеть три разновидности рододендрона — желтый, понтийский и кавказский. Они растут очень медленно, но некоторые виды достигают трех метров в высоту.

Полюбоваться цветущими склонами сейчас можно прямо с канатных дорог. Рассмотреть растения поближе можно на пеших тропах Южного склона:

«Панорама»;

«Крокус»;

«Явор»;

«Путь тритона»;

«Фиалка».

Статус пеших троп и карту маршрутов можно посмотреть на сайте.

Важно: рододендроны курорта «Роза Хутор» — краснокнижные растения-эндемики Кавказа (растут только здесь). Их красота обманчива — все части растения токсичны, трогать их опасно для здоровья.

В горах Сочи родедендроны будут цвести еще около двух недель.