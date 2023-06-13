В горах Сочи зацвели рододендроны. Рассказываем, где смотреть красивое на курорте «Роза Хутор»

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Крупные белоснежные, нежно-розовые и кремовые цветы украсили склоны курорта «Роза Хутор» на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря

Чаще всего в горах Кавказа можно увидеть три разновидности рододендрона — желтый, понтийский и кавказский. Они растут очень медленно, но некоторые виды достигают трех метров в высоту.

Полюбоваться цветущими склонами сейчас можно прямо с канатных дорог. Рассмотреть растения поближе можно на пеших тропах Южного склона:

  • «Панорама»;
  • «Крокус»;
  • «Явор»;
  • «Путь тритона»;
  • «Фиалка».

Статус пеших троп и карту маршрутов можно посмотреть на сайте.

Важно: рододендроны курорта «Роза Хутор» — краснокнижные растения-эндемики Кавказа (растут только здесь). Их красота обманчива — все части растения токсичны, трогать их опасно для здоровья.

В горах Сочи родедендроны будут цвести еще около двух недель.

Краснокнижные тритоны, календула и лабиринт:

Главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев рассказал, какие еще растения на пике цветения можно успеть увидеть в июне:

«Главный закон гор — высотная поясность. Поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», видишь и субальпийские луга, и густые леса из пихт, и высокотравье, и альпийский ландшафт с низкотравными растениями, лишайниковыми пустошами, стелющимися кустарниками. Если хорошо приглядеться, то сейчас кроме рододендронов на горных склонах можно заметить скромные белоснежные цветы. Это краснокнижный кандык кавказский. Пока еще цветет и редкий альпийский подснежник, встречается похожий на черный тюльпан рябчик широколистный. Чуть позже распустится занесенная в Красную книгу ярко-желтая лилия Кессельринга».

Рододендроны, азалии, пушистая калина:

В середине лета на горных склонах зацветут орхидеи и колокольчики, а к осени — шафран и безвременник.

Всего в богатой флоре Кавказского Причерноморья встречаются свыше 1650 видов аборигенных растений. Больше 180 видов местных животных и растений занесены в Красные книги. Каждый пятый вид — эндемик, то есть не встречается больше больше нигде в мире. Специальные аншлаги, установленные на курорте, информируют гостей о важности сохранения редких растений и призывают их не трогать.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на курорте «Роза Хутор» открыли горный вейк-парк. На высоте 1050 метров над уровнем моря теперь можно заняться вейкбордингом или сапсерфингом. Где вкусно и с красивым видом поесть после активного досуга на курорте, читайте здесь.

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