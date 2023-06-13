В горах Сочи зацвели рододендроны. Рассказываем, где смотреть красивое на курорте «Роза Хутор»
Крупные белоснежные, нежно-розовые и кремовые цветы украсили склоны курорта «Роза Хутор» на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря
Чаще всего в горах Кавказа можно увидеть три разновидности рододендрона — желтый, понтийский и кавказский. Они растут очень медленно, но некоторые виды достигают трех метров в высоту.
Полюбоваться цветущими склонами сейчас можно прямо с канатных дорог. Рассмотреть растения поближе можно на пеших тропах Южного склона:
- «Панорама»;
- «Крокус»;
- «Явор»;
- «Путь тритона»;
- «Фиалка».
Статус пеших троп и карту маршрутов можно посмотреть на сайте.
Важно: рододендроны курорта «Роза Хутор» — краснокнижные растения-эндемики Кавказа (растут только здесь). Их красота обманчива — все части растения токсичны, трогать их опасно для здоровья.
В горах Сочи родедендроны будут цвести еще около двух недель.
Краснокнижные тритоны, календула и лабиринт:
Главный эколог курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев рассказал, какие еще растения на пике цветения можно успеть увидеть в июне:
«Главный закон гор — высотная поясность. Поднимаясь на канатных дорогах «Роза Хутор», видишь и субальпийские луга, и густые леса из пихт, и высокотравье, и альпийский ландшафт с низкотравными растениями, лишайниковыми пустошами, стелющимися кустарниками. Если хорошо приглядеться, то сейчас кроме рододендронов на горных склонах можно заметить скромные белоснежные цветы. Это краснокнижный кандык кавказский. Пока еще цветет и редкий альпийский подснежник, встречается похожий на черный тюльпан рябчик широколистный. Чуть позже распустится занесенная в Красную книгу ярко-желтая лилия Кессельринга».
Рододендроны, азалии, пушистая калина:
В середине лета на горных склонах зацветут орхидеи и колокольчики, а к осени — шафран и безвременник.
Всего в богатой флоре Кавказского Причерноморья встречаются свыше 1650 видов аборигенных растений. Больше 180 видов местных животных и растений занесены в Красные книги. Каждый пятый вид — эндемик, то есть не встречается больше больше нигде в мире. Специальные аншлаги, установленные на курорте, информируют гостей о важности сохранения редких растений и призывают их не трогать.