Искусственный интеллект решил 25% обращений в чат-бот «Ростелекома»

За первые четыре месяца 2023 года количество пользователей, которым помог бот, увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В праздничные и выходные дни абоненты обращаются за консультациями не менее активно, чем в будни.

С 1 по 9 мая 2023 года цифровой помощник ответил на более чем 45 тыс. обращений — в среднем почти четыре в минуту. Чаще всего с помощью бота клиенты настраивали подключение к домашнему интернету и узнавали об услугах компании для развлечения и отдыха.