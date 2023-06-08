Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 8 июня

Действие драмы «Снегирь» происходит на одноимённом рыболовном судне, которое стало пристанищем для группы морских бродяг. Там оказываются и начинающие блогеры Никита и Максим, планирующие снять необычный контент. Они быстро понимают, что реальность не сводится к романтике, и с производством видео придётся повременить.

«Снегирь» — вольная экранизация романа Георгия Владимова «Три минуты молчания». В интервью Нине Шилоносовой для Юга.ру Наталья Мещанинова ещё в 2018 году говорила о том, что пишет текстовый вариант этого фильма.

Драматический триллер «Стоп-слово» рассказывает о необычных отношениях между Ребеккой и Хэлом. Они по-своему счастливы: она его идеальная доминатрикс, а он её любимый богатый клиент. Получив в наследство многомиллионную компанию, мужчина решает прекратить их тайные встречи. Чтобы не потерять такие желанные деньги, Ребекка угрожает рассказать всему миру, насколько специфичны вкусы Хэла.

Действие документального фильма «Киты: Стражи планеты» начинается на берегу, где находят горбатого кита. Пока волонтёры организуют его спасение, зрителям поведают удивительную историю китообразных, которые являются неотъемлемой частью экосистемы планеты уже более 50 млн лет. Лента состоит из уникальных кадров, снятых в четырёх разных уголках мира. Она погружает в неизведанное путешествии вглубь океанов. Рассказчик — актёр Сергей Бурунов.

Комедия «Кто пригласил Чарли?» рассказывает об успешном бизнесмене Филе Шрайбере, который в начале пандемии сбегает со своей семьёй в Хэмптонс. И без того напряженную ситуацию усугубляет неожиданное прибытие его приятеля по учёбе в колледже. Проблема в том, что Чарли слишком много знает об отце семейства. И его длинный язык может оказаться опаснее любого коронавируса.

В хорроре «Нечто. Монстр из глубин» Бен после смерти матери получает в наследство виллу у океана и сразу же переезжает туда с семьёй. Однажды они случайно пробуждают древнее существо, которое держало в страхе несколько поколений местных жителей.

Байопик «Рождение легенд» рассказывает об американском звукозаписывающем лейбле Casablanca Records, основанном в 1973 году Нилом Богартом. Компания стала одной из самых успешных в 1970-е годы, выпустив альбомы таких исполнителей как Kiss, Донна Саммер, Village People, Шер и Parliament.

Главный герой фэнтези «Солнце на вкус» — 12-летний Тимур, который едет на каникулы в Узбекистан к дедушке. Копаясь в сарае, среди старого хлама он находит загадочный медальон с непонятными знаками. Случайная находка оказывается ключом к древним сокровищам Бухарского эмира.

Комедию «Голова-жестянка» сняли по одноимённой книге Серафимы Орловой. 16-летняя Женя по прозвищу Жесть постоянно всячески разрушает отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Гипс сняли, в школу выпустили, шрамы заживают, но ничего уже не станет как раньше. В своей травме Женя винит бывшего лучшего друга Приходько и направляет на него весь свой гнев. Но под горячую руку попадают также родственники и одноклассники. Всё меняется после знакомства с руководителем кружка робототехники Святославом.

Главный герой мультфильма «Мармадюк» — не пёс, а настоящая катастрофа. Хозяева решают, что с ним нужно что-то делать, иначе он разрушит не только их жилище, но и весь город. И отправляют собаку в школу дрессировки.

Хоррор «Заклятье. Дом тьмы» рассказывает про маленькую Ханну, которую после аварии родители решают отправить пожить за городом, в доме бабушки. Там девочка начинает вести себя странно — по ночам она разговаривает и играет с подругой, которую никто не видит. Мама начинает подозревать, что виной тому — семейное проклятье.

Обзор фильмов, которые вышли на экраны кинотеатров на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, студия документального кино «Хронос» сняла в Новороссийске документальный фильм «Малая Земля» большой Победы».

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