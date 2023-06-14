Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Красота по-американски»
В Краснодаре в культурном пространстве «Маяк» 16 июня покажут фильм «Красота по-американски»
Переживающий кризис среднего возраста 42-летний Лестер Бёрнем трудится в рекламном агентстве. В какой-то момент он понимает, что ненавидит свою работу, что его раздражает изменяющая ему жена Кэролайн, а дочь-подросток Джейн всё больше от него отдаляется. Однажды Лестер, посетив баскетбольный матч, видит подругу дочери, Анджелу и влюбляется в неё.
После показа фильм вместе со зрителями разберёт и обсудит психолог Екатерина Главан.
Начало в 19:30, стоимость участия 500 рублей. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Драму «Красота по-американски» снял в 1999 году снял Сэм Мендес по сценарию Алана Болла. Лента стала его режиссёрским дебютом. Критики положительно встретили фильм, а Американская киноакадемия присудила ему пять статуэток премии «Оскар», включая главную награду.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в лофте «Двор» 17-18 июня состоится «Бардак маркет». Организаторы планируют создать локальный тропический рай и удивить гостей атмосферой острова Бали.