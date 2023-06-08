В Крыму изъяли более трех тысяч литров напитка «Мистер Сидр»

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роспотребнадзор обнаружил «Мистер Сидр» на территории Крыма. Пострадавших нет

Напиток марки «Мистер Сидр» обнаружили в Крыму. В Симферополе нашли более трех тысяч литров продукции. Полиция изъяла 103 кега объемом 30 литров каждый, сообщило «РИА Новости Крым»

Руководитель Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сказала, что случаев отравления, связанных с сидром, не зафиксировано. 

В пресс-службе Роспотребнадзора РФ сообщили, что всего в регионах изъяли 66,5 тыс. литров напитка «Мистер Сидр». Число пострадавших от него увеличилось до 96. В крайне тяжелом состоянии находятся трое человек, еще 29 — в тяжелом.

Ранее Юга.ру писали, что напиток изготавливали в Самарской области. По данным телеграм-канала Shot, причиной отравлений могло стать наличие метанола в составе сидра.

В Краснодарском крае сидр не обнаружили. В краевом Роспотребнадзоре просят не продавать и не употреблять напиток. Сообщить о местах его реализации можно по электронной почте: upravlenie@kubanrpn.ru.

Предпринимателя, поставлявшего сидр, задержали. Как писал ТАСС, в ходе обысков мужчина дал указание своим сотрудникам уничтожить продукцию. 

Кроме того, напиток продавали в Казахстане. В комитете санитарно-эпидемического контроля министерства здравоохранения республики приняли решения снять сидр с продажи. 

Алкоголь Контрафакт Отравления

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