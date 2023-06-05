Роспотребнадзор Краснодарского края призвал не покупать напиток «Мистер Сидр» после массовых отравлений в России. Рассказываем подробности

Жителей Кубани просят сообщать о местах, где продают «Мистер Сидр». Число погибших и пострадавших от напитка в разных регионах РФ продолжает расти

Что произошло? В Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии произошли массовые отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области погибли 16 человек, еще две женщины скончались в Новокуйбышевске Самарской области. Также два человека находятся в критическом состоянии в Удмуртии. Среди пострадавших есть подросток.

Напиток поставлялся в магазины из Самарской области. По данным телеграм-канала Shot, причиной отравлений могло стать наличие метанола в составе сидра.

Как сообщили «Известия», предпринимателя, поставлявшего сидр, задержали. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).