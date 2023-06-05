Роспотребнадзор Краснодарского края призвал не покупать напиток «Мистер Сидр» после массовых отравлений в России. Рассказываем подробности
Жителей Кубани просят сообщать о местах, где продают «Мистер Сидр». Число погибших и пострадавших от напитка в разных регионах РФ продолжает расти
Что произошло? В Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии произошли массовые отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области погибли 16 человек, еще две женщины скончались в Новокуйбышевске Самарской области. Также два человека находятся в критическом состоянии в Удмуртии. Среди пострадавших есть подросток.
Напиток поставлялся в магазины из Самарской области. По данным телеграм-канала Shot, причиной отравлений могло стать наличие метанола в составе сидра.
Как сообщили «Известия», предпринимателя, поставлявшего сидр, задержали. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
Кроме того, в Самаре остановили фуру, которая ехала на склад с 810 литрами «Мистера Сидра».
Реакция властей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр», сообщило «РИА Новости».
В Роспотребнадзоре Краснодарского края призвали не употреблять напиток и сообщить в ведомство о точках, где его продают. Предпринимателей просят не продавать сидр. Сообщить о местах реализации напитка можно по электронной почте: upravlenie@kubanrpn.ru.
Кто производил сидр? Изготовлением занималось ООО «АНДИ». По данным сайта «Поставщики.ру», производитель искал дистрибьютуров не только в России, но и в Казахстане. Компания заявляет, что вся продукция задекларирована и прошла проверки.
Юга.ру писали, что летом 2022 года в аквапарке Анапы 15 детей отравились хлором. Концентрация вещества в воде увеличилась из-за технического сбоя.