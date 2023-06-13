На востоке Краснодарского края выпали огромные куски града и затопило дороги

Глава Отрадненского района сообщил о сильном граде в станице Удобной и селе Петровском

12 июня в станице Удобной и в селе Петровском Отрадненского района прошел сильный град. Местами его размеры достигали пяти сантиметров в диаметре. Об этом сообщил глава района Андрей Волненко.

По его словам, град повредил посевы, земельные участки жителей и домовладения. В противоградовом отряде также сообщили, что на станицу Удобную грозовой фронт зашел со стороны Карачаево-Черкесской республики.

«Облака не позволяли провести эффективную обработку реагентами градовой ячейки. Стрелять через облако запрещено, это может принести необратимые последствия. Сотрудники отряда наблюдали по радару за движением ячейки и смогли запустить три снаряда», — рассказал начальник Попутненского противоградового отряда Владимир Чесноков.



Сейчас сотрудники администраций Удобненского и Благодарненского сельских поселений оценивают нанесенный непогодой ущерб.