Синоптики снова прогнозируют дожди в Краснодарском крае

Днем 13 июня в Краснодарском крае пройдут дожди с грозами

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что 13 июня территория Кубани будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления. Это значит, что по краю пройдут дожди, в отдельных районах возможны ливень и град.

Также в течение 13-14 июня в регионе действует штормовое предупреждение. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с, а на реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

Температура воздуха по краю и на Черноморском побережье составит 23-28 °С, в горах днем 16-22 °С.

В Краснодаре кратковременный дождь, днем временами ливень с грозой. Ветер 4-9 м/с, при грозе 12-14 м/с. Температура воздуха составит 25-27 °С.

Как писали Юга.ру, из-за дождей в Адыгее оказались подтоплены сотни домов. Сотрудники МЧС откачивали воду и расчищали каналы.