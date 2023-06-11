В Крымске после ливня ввели режим ЧС

Краснодарский край

Распечатать

  • Крымск после сильного дождя, 10 июня 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Сергея Леся, T.me/sergeyi_les
    Крымск после сильного дождя, 10 июня 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале Сергея Леся, T.me/sergeyi_les

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Крымском районе вечером 10 июня

10 июня в 21:00 оперштаб Краснодарского края объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Крымском районе — об этом сообщил глава района Сергей Лесь. Причиной стали многочисленные подтопления жилых домов вследствие сильного дождя, прошедшего в субботу.

За сутки в Крымске выпало 60 мм осадков. Жители Крымска в соцсетях вскоре начали массово жаловаться на неработающую ливневую канализацию.

По данным оперштаба, на территории Крымского района вода зашла в 67 дворов и 10 домов, также подтопленными оказались четыре квартиры в многоквартирном доме. Воду к утру уже отовсюду откачали, эвакуация и расселение не потребовались.

Глава района Сергей Лесь напомнил, что заявки на откачку воды и расчистку канализации принимаются по телефонам 112 и +7 (86131) 2-03-30.

Напомним, что днем ранее режим ЧС после ливня ввели в двух других районах Краснодарского края.

Крымский район Стихийные бедствия

Новости

Девять человек пришлось эвакуировать из-за ночного пожара в Туапсе
В Крымске после ливня ввели режим ЧС
В Краснодаре состоится премьера кубанского вестерна
В Краснодаре пройдёт благотворительная лекция, посвящённая сказкам Пушкина
В День России в центре Краснодара ограничат движение транспорта
В Краснодаре взяли под стражу обвиняемого в нападении на ребенка

Лента новостей

Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
7 июня, 11:40
Шопинг, еда, кинотеатр без крыши
Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре
Военные в аэропорту и кортежи чиновников
9 июня, 09:18
Военные в аэропорту и кортежи чиновников
Собчак и горожане рассказали об отключении интернета в Сочи
Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
8 июня, 15:15
Снегирь, горбатый кит и монстр из глубин
Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 8 июня

Реклама на сайте