В Крымске после ливня ввели режим ЧС

10 июня в 21:00 оперштаб Краснодарского края объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Крымском районе — об этом сообщил глава района Сергей Лесь. Причиной стали многочисленные подтопления жилых домов вследствие сильного дождя, прошедшего в субботу.

За сутки в Крымске выпало 60 мм осадков. Жители Крымска в соцсетях вскоре начали массово жаловаться на неработающую ливневую канализацию.