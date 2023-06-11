В Крымске после ливня ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Крымском районе вечером 10 июня
10 июня в 21:00 оперштаб Краснодарского края объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Крымском районе — об этом сообщил глава района Сергей Лесь. Причиной стали многочисленные подтопления жилых домов вследствие сильного дождя, прошедшего в субботу.
За сутки в Крымске выпало 60 мм осадков. Жители Крымска в соцсетях вскоре начали массово жаловаться на неработающую ливневую канализацию.
По данным оперштаба, на территории Крымского района вода зашла в 67 дворов и 10 домов, также подтопленными оказались четыре квартиры в многоквартирном доме. Воду к утру уже отовсюду откачали, эвакуация и расселение не потребовались.
Глава района Сергей Лесь напомнил, что заявки на откачку воды и расчистку канализации принимаются по телефонам 112 и +7 (86131) 2-03-30.
Напомним, что днем ранее режим ЧС после ливня ввели в двух других районах Краснодарского края.