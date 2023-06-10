В Краснодаре взяли под стражу обвиняемого в нападении на ребенка

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мужчину, напавшего на ребенка, обвиняют в хулиганстве

СУ СКР по краю сообщило, что продолжается расследование уголовного дела в отношении 40-летнего краснодарца, напавшего на малолетнего ребенка на детской площадке. 

В Краснодаре будут судить воспитательницу:

На данный момент мужчину обвиняют в хулиганстве (п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ). Суд заключил его под стражу. 

По данным следствия, 7 июня на детской площадке на улице Пономаренко в краевом центре мужчина ударил гуляющего ребенка по голове. От этого мальчик упал на землю. После он был отправлен в больницу.

Ранее Юга.ру писали, что телеграм-канал краснодарского МВД приводил замечание очевидицы о слуховом аппарате у пострадавшего ребенка:

«Гуляла со своим ребенком на площадке напротив дома и стала свидетелем, как отец одного из детей напал на ребенка (мальчику 9 лет). Он ударил его со всех сил, у мальчика вылетели слуховые аппараты, ребенок отлетел. Своим ударом повредил ребенку ухо».

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре супругов признали виновными в убийстве ребенка. Им назначили 18 и 22 года заключения.

Краснодар Полиция Правосудие Преступления против детей

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