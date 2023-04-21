В Краснодаре супругов признали виновными в убийстве ребенка. Им назначили 18 и 22 года заключения

Ранее Юга.ру писали, что 10 июня 2022 года в микрорайоне Гидростроителей пропал пятилетний мальчик. Об этом полицейским рассказали его родители (ребенок якобы отошел покормить кошку во время прогулки и не вернулся). Позже следственный комитет возбудил уголовное дело. Вечером 11 июня мальчика нашли мертвым в лесополосе на берегу реки Кубань. Следователи заподозрили в убийстве отчима.



По данным следствия, подсудимые из-за непослушания ребенка нанесли ему не менее 38 ударов по голове разными предметами, в том числе руками и ногами, после чего легли спать. Утром они обнаружили, что мальчик умер. Поэтому мужчина вывез тело в сумке в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя, где закопал. 10 июня мать ребенка, чтобы инсценировать пропажу мальчика, заявила об этом в полицию.



В суде Бугоркова отказалась от дачи показаний. Супруг не признал вину и попытался переложить всю ответственность на жену. Суд критически отнесся к версии Сергея Бугоркова и расценил ее как желание получить наказание по менее тяжкой статье.

Суд вынес обвинительный приговор. Сергею Бугоркову назначено 22 года в колонии строгого режима, а супруге — 18 лет в колонии общего режима . В качестве дополнительного наказания обоим — ограничение свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Новороссийске мужчина получил 2,5 года колонии за опубликованное в соцсетях видео с призывами к терроризму.