В Краснодаре супругов признали виновными в убийстве ребенка. Им назначили 18 и 22 года заключения

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Уголовное дело в отношении супругов рассматривали несколько месяцев. 21 апреля суд вынес решение

Краснодарский краевой суд 21 апреля огласил приговор в отношении семьи Бугорковых. Они признаны виновными в убийстве, причинении вреда здоровью средней тяжести и истязании. Алена Бугоркова также виновна в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенном с жестоким обращением.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали, что 10 июня 2022 года в микрорайоне Гидростроителей пропал пятилетний мальчик. Об этом полицейским рассказали его родители (ребенок якобы отошел покормить кошку во время прогулки и не вернулся). Позже следственный комитет возбудил уголовное дело. Вечером 11 июня мальчика нашли мертвым в лесополосе на берегу реки Кубань. Следователи заподозрили в убийстве отчима.

По данным следствия, подсудимые из-за непослушания ребенка нанесли ему не менее 38 ударов по голове разными предметами, в том числе руками и ногами, после чего легли спать. Утром они обнаружили, что мальчик умер. Поэтому мужчина вывез тело в сумке в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя, где закопал. 10 июня мать ребенка, чтобы инсценировать пропажу мальчика, заявила об этом в полицию.

В суде Бугоркова отказалась от дачи показаний. Супруг не признал вину и попытался переложить всю ответственность на жену. Суд критически отнесся к версии Сергея Бугоркова и расценил ее как желание получить наказание по менее тяжкой статье.

Суд вынес обвинительный приговор. Сергею Бугоркову назначено 22 года в колонии строгого режима, а супруге — 18 лет в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания обоим — ограничение свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Новороссийске мужчина получил 2,5 года колонии за опубликованное в соцсетях видео с призывами к терроризму.

Дети Краснодар Правосудие Преступления против детей Следственный комитет Убийство

Новости

В Краснодаре супругов признали виновными в убийстве ребенка. Им назначили 18 и 22 года заключения
В Краснодаре выступят Юрий Лоза, Евгений Чебатков и «Пневмослон»
В Краснодаре проведут пикет в защиту бездомных животных
Студенты разработали дизайн территории универмага «Краснодар»
Сергей Галицкий занял 37 позицию в рейтинге российских миллиардеров
Выручка аэропорта Сочи выросла до 6,7 млрд рублей. В Краснодаре и Анапе подсчитали убытки

Лента новостей

В Краснодаре выступят Юрий Лоза, Евгений Чебатков и «Пневмослон»
Сегодня, 12:52
В Краснодаре выступят Юрий Лоза, Евгений Чебатков и «Пневмослон»
Отменная работа
Вчера, 17:30
Отменная работа
Мэра Краснодара поблагодарили за оперативную отмену концертов неугодных артистов
Сергей Галицкий занял 37 позицию в рейтинге российских миллиардеров
Сегодня, 09:58
Сергей Галицкий занял 37 позицию в рейтинге российских миллиардеров

Реклама на сайте