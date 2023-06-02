В Краснодаре будут судить воспитательницу. Ее обвиняют в жестоком обращении с детьми

Следственный отдел по Прикубанскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летней бывшей воспитательницы детсада. Она обвиняется в истязании и жестоком обращении с детьми, сообщает следственный комитет Краснодарского края.

По данным СК, с марта 2022 по февраль 2023 года младшая воспитательница систематически применяла в отношении детей физическое и психологическое насилие.

Женщина признала свою вину. Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело, утвержденное прокурором, направлено для рассмотрения в суд.



Напомним, что инцидент произошел в детском саду №193 на улице Артюшкова в Краснодаре. Воспитательница регулярно избивала детей с задержкой психологического развития и расстройствами аутистического спектра. Рассказать об этом они не могли из-за проблем с речью. О ситуации стало известно, когда в детсад пришла практикантка.



Позже выяснилось, что о грубом отношении с детьми со стороны воспитательницы знала логопед-дефектолог. Педагог сказала, что жаловалась на происходящее заведующей детсада, но та никак не реагировала.



Как сообщали ранее Юга.ру, в приемной семье в Сочи издевались над детьми. СК завел уголовное дело.