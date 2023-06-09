Полиция Краснодара проверяет информацию о нападении мужчины на ребенка на детской площадке
Краснодарец обратился в полицию после нападения мужчины на его ребенка. В соцсетях опубликовали видео с камеры наблюдения
В соцсетях 9 июня появилось видео и рассказ о том, что в Краснодаре мужчина якобы напал на ребенка на детской площадке. Позже полиция города прокомментировала ситуацию и сообщила о начале проверки.
«В полицию Краснодара обратился отец 9-летнего мальчика с сообщением о том, что неизвестный нанес его ребенку, находившемуся на детской площадке, удар в область головы. После инцидента ребенка на скорой помощи доставили в больницу для обследования. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность и мотивы действий гражданина», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Официальных данных о состоянии здоровья мальчика пока нет, но телеграм-канал краснодарского МВД привел замечание очевидицы о слуховом аппарате у ребенка:
«Гуляла со своим ребенком на площадке напротив дома и стала свидетелем, как отец одного из детей напал на ребенка (мальчику 9 лет). Он ударил его со всех сил, у мальчика вылетели слуховые аппараты, ребенок отлетел. Своим ударом повредил ребенку ухо», — приводит слова местной жительницы МВД города.
Недавно Юга.ру рассказывали, что полиция Краснодара проверяет информацию о якобы попытке похищения 4-летней девочки во дворе ЖК. В отношении матери составили протокол об административном нарушении за оставление ребенка без присмотра.