Полиция Краснодара проверяет информацию о нападении мужчины на ребенка на детской площадке

Краснодарец обратился в полицию после нападения мужчины на его ребенка. В соцсетях опубликовали видео с камеры наблюдения

В соцсетях 9 июня появилось видео и рассказ о том, что в Краснодаре мужчина якобы напал на ребенка на детской площадке. Позже полиция города прокомментировала ситуацию и сообщила о начале проверки.

«В полицию Краснодара обратился отец 9-летнего мальчика с сообщением о том, что неизвестный нанес его ребенку, находившемуся на детской площадке, удар в область головы. После инцидента ребенка на скорой помощи доставили в больницу для обследования. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливается личность и мотивы действий гражданина», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.