В отеле Анапы ростовчанин выстрелил в краснодарца

Между постояльцами отеля в Сукко произошел конфликт с применением травматического пистолета

Ночью 10 июня около 1:00 часа из отеля «Мореми» в селе Сукко поступило сообщение о стрельбе. По данным полиции Краснодарского края, между постояльцами произошел конфликт.

Житель Ростова-На-Дону 38 лет выстрелил в 27-летнего краснодарца из травматического пистолета. Ростовчанин попал оппоненту в руку. У мужчины оторвана фаланга мизинца и раздроблен кончик безымянного пальца.

Оружие находилось у стрелявшего законно. На данный момент он задержан, а пистолет изъят. Пострадавшему врачи оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят проверку. В действиях стрелявшего усматривают умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Уголовное дело не возбуждено.