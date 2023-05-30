В Краснодаре за организацию борделя будут судить директора мужского клуба «Эгоист» и его сообщников

ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило, что расследование уголовного дела завершено и материалы направлены в суд

Предыстория. В конце декабря 2022 года Юга.ру писали, что в Краснодаре задержали директора клуба «Эгоист» по подозрению в организации борделя. В заведении работали десятки девушек, в том числе не по своей воле. По информации телеграм-канала KubMash, владельцем заведения является 51-летний Александр Соболев. Обвиняемыми по делу проходят еще 15 человек.

30 мая 2023 года ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило, что уголовное дело передали в суд.

«В основном девушек находили в социальных сетях, где им предлагали высокооплачиваемую работу танцовщиц в элитном заведении, затем на собеседование предлагали занятие проституцией. Злоумышленники тщательно контролировали работу девушек, за любое нарушение порядка штрафовали. На некоторых из них оказывалось психологическое давление, под угрозами применения насилия обвиняемые принуждали девушек против их воли продолжать заниматься проституцией», — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что всего за 13 лет участниками сообщества в занятие проституцией вовлечено не менее 30 девушек. Также, при обыске в доме владельца борделя нашли нелегальное оружие и боеприпасы.

Участникам организованного преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы.