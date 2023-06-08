В полиции Краснодара рассказали подробности о якобы попытке похищения ребенка. В отношении матери составили протокол

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полиция Краснодара выписала административный протокол женщине, которая оставила на улице без присмотра 4-летнюю дочь

На мать четырехлетней девочки, которую якобы пытались похитить, составили административный протокол. Причиной стало ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом Юга.ру рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара.

Как установили полицейские, девочка была на улице со своими родителями. Затем они ненадолго ушли домой. В это время к ребенку подошел неизвестный мужчина и предложил угостить сладостями. Девочка согласилась и пошла с ним в магазин. Происходящее увидела женщина, которая знает семью ребенка, и забрала девочку. 

«В отношении матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Так как по региональному законодательству дети до семи лет не могут находиться без сопровождения в общественных местах», — сказали в пресс-службе. 

Также в ведомстве добавили, что полицейские продолжают проверку и ищут мужчину. 

Отметим, согласно закону Краснодарского края №1539-КЗ, дети до семи лет должны находиться в общественных местах под присмотром круглосуточно. Дети от 7 до 18 лет — в ночное время суток.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в районе Западного обхода неизвестный мужчины якобы пытался похитить четырехлетнюю девочку. Об этом в соцсетях рассказала её мать и опубликовала запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видео, что мужчина подошел с девочкой к лавочке и взял её на руки. 

Дети Краснодар Полиция

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