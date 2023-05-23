Жители Полтавской приехали в Краснодар на прием к губернатору. Встретиться с главой региона им снова не удалось

Активисты из станицы Полтавской 22 мая приехали в Краснодар на совещание, чтобы встретиться с губернатором края Вениамином Кондратьевым. Но главу региона они так и не дождались.

Как рассказали жители Полтавской, на совещании обсуждали ситуацию с полигоном. По словам одного из активистов, на встрече должен был присутствовать Кондратьев, но в итоге его не было. Людей принимали вице-губернатор Андрей Прошунин и замминистра ТЭК и ЖКХ Мария Краснощекова.

Результатами совещания активисты остались недовольны. По их словам, закрывать мусорный полигон власти не планируют.

«Людей слышать никто абсолютно не хочет. Мусор собираются везти сюда и дальше. Они хотят построить альтернативный заезд, чтобы машины все проходили не через станицу Полтавскую. Обещают, что это будет через 1,5-2 месяца, но свалка как была, так и будет. То есть если мы сейчас не будем отстаивать нашу станицу, нас здесь просто завалят», — сказал учредитель АНО «Зеленая станица» Сергей Сальников.

Ранее Юга.ру писали, что жители станицы Полтавской обратились к губернатору края Вениамину Кондратьеву с просьбой провести личный прием. После этого они поехали в Краснодар, чтобы попасть на встречу, но их автобус остановила полиция.

Напомним, в январе на прямой линии Кондратьев говорил, что что дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской.