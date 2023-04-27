Полиция задержала автобус с активистами из станицы Полтавской. Они ехали в Краснодар на встречу с губернатором

Активисты из станицы Полтавской хотели попасть на прием к Кондратьеву, чтобы обсудить тему полигона ТБО

Жители станицы Полтавской 27 апреля на автобусе поехали в Краснодар, но по пути их остановила полиция, сообщил телеграм-канал «Говорит НеМосква». Активисты направлялись в краевую столицу, чтобы передать обращение губернатору края Вениамину Кондратьеву.

«Мы, 25 человек из станицы, ехали сдавать обращение Кондратьеву по поводу мусорного полигона. В станице Ивановской нам преградили путь человек 15 из разных отделов полиции. Они не позволяют нам дальше ехать», — рассказала активистка Наталья Гаряева.

Сообщается, что на водителя автобуса составили протокол за несовпадение показаний тахографа и спидометра. Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Дальше активисты решили продолжить движение на такси. Но по словам Гаряевой, им не дадут доехать до губернатора.

Ранее Юга.ру писали, что жители станицы Полтавской написали обращение Вениамину Кондратьеву. Активисты просили главу региона принять их лично, чтобы рассказать о ситуации в станице. Жители считают, что до главы Кубани «доводится искаженная информация».