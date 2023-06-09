За год спрос на курьеров в Краснодарском крае вырос на 51%. Компании рассказали о дефиците кадров

По данным сервиса, доход курьера в мае вырос на 39% по сравнению с 2022 годом, в Краснодаре он может превышать 100 тысяч рублей.

В компании сообщили, что за курьеров также конкурируют интернет-магазины и маркетплейсы. В теплое время года многие доставщики уходят на сельхозработы или стройку, где обещают более высокий доход.



Также «Ведомости» со ссылкой на исследования пишут, что «в России стремительно растет количество курьеров, но спрос на них растет еще быстрее. В 2021 году в сфере доставок работало 830 тысяч человек, в 2023 году — более одного миллиона». По оценке авторов исследования, каждый шестой россиянин имел опыт работы курьером.



НН. ру выяснило, что в Краснодарском крае число вакансий в сфере «Транспорт, логистика» выросло на 123%. Сама деятельность находится на пятом месте по спросу у работодателей. Количество резюме в этой области за год снизилось на 26%. Уровень конкуренции соискателей в два раза ниже, чем в других сферах.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре в субботу пройдёт азиатский фуд-фестиваль.