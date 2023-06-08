В Краснодаре в субботу пройдёт азиатский фуд-фестиваль

Организаторы запланировали дегустации аутентичных блюд, мастер-классы от шеф-поваров, розыгрыши призов и тематическую фотозону для самых ярких снимков. Также в программе выступления кавер-групп «Мажоры» и Merphy Band и танцевальное шоу с веерами.

Фестиваль продлится с 16:00 до 24:00 в новом гастрономическом пространстве «#313 Небо и еда» на третьем этаже второй очереди ТРЦ «Галерея-Краснодар».