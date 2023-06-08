В Краснодаре в субботу пройдёт азиатский фуд-фестиваль
В ТРЦ «Галерея-Краснодар» 10 июня пройдёт Asian food fest
Организаторы запланировали дегустации аутентичных блюд, мастер-классы от шеф-поваров, розыгрыши призов и тематическую фотозону для самых ярких снимков. Также в программе выступления кавер-групп «Мажоры» и Merphy Band и танцевальное шоу с веерами.
Фестиваль продлится с 16:00 до 24:00 в новом гастрономическом пространстве «#313 Небо и еда» на третьем этаже второй очереди ТРЦ «Галерея-Краснодар».
Но сначала можно успеть посетить фестиваль клубники, который начнётся в этот же день в 11:00 в торговом квартале «Центр города». Гостей ждут ягодные и деликатесные ряды от производителей Адыгеи и Краснодарского края, ярмарка ремесленных товаров, дегустации, мастер-классы, зона фудкорта и многое другое.