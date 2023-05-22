В Сочи предприниматели закрывают пункты выдачи Wildberries из-за штрафов за украденные товары
Владельцы ПВЗ Wildberries в Сочи стали закрывать точки из-за многотысячных штрафов
В Сочи предприниматели стали закрывать пункты выдачи Wildberries из-за огромных долгов. Владельцев ПВЗ стали штрафовать за украденные товары. Но, по их словам, кражи совершают на других этапах доставки.
Один из собственников ПВЗ в городе-курорте Михаил Гошкиев решил «похоронить» маркетплейс. Мужчина снял вывеску ПВЗ и положил её в гроб. Таким образом предприниматель решил привлечь внимание к проблемам сотрудничества с компанией, сообщил «Сочи №1».
У Михаила Гошкиева было семь пунктов выдачи в Сочи. Теперь их осталось шесть — один пришлось закрыть из-за долга в 250 тыс. рублей. Как рассказал бизнесмен, в структуре маркетплейса стали происходить кражи. Долг за украденный товар ложится на ПВЗ.
«Происходят хищения товара, нас заставляют делать видео о том, что мы не воруем. Мы эти видео предоставляем, и они практически не рассматриваются. Я не знаю, в каком проценте. Пока они рассматриваются, приходят новые товары и получается, что мы работаем в долг», — сказал Гошкиев.
Владелец закрытого пункта Михаил Борзиков рассказал, что чаще всего товар воруют курьеры. По его словам, когда на ПВЗ покупатель отказывается от товара, его доставляют обратно на склад. В момент перевозки курьеры присваивают вещи себе.
«В дороге от наших пунктов выдачи до склада товары воровались. Их (курьеров) поймали с поличным. Уже подано заявление, идет доследственная проверка, скоро возбудят уголовное дело. Товар пропадает, чаще всего дорогостой — золото, электросамокаты, электроинструменты, пылесосы», — поделился Борзиков.
Еще один подобный случай произошел в Сочи 18 мая. Владелец ПВЗ выкинул вывеску на мусорку и сказал, что «там она намного лучше смотрится».
По данным телеграм-канала Shot, за три месяца предпринимателю выписали штраф в 300 тыс. рублей за товары, которые даже не доехали до склада. Затем штраф отменили, но через время ситуация повторилась. Но сумма удержания приблизилась к миллиону.
Ранее Юга.ру писали, что сотрудники Wildberries устроили забастовку по всей России. Причиной массового недовольства стала новая система штрафов. С ПВЗ решили удерживать полную стоимость товара, если покупатель возвращает его из-за брака или в посылке оказалась не та вещь.