Из аэропорта Минеральных Вод появились прямые рейсы в Сыктывкар

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  • Аэропорт Минеральные Воды © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Аэропорт Минеральные Воды © Елена Синеок, ЮГА.ру

Начались полеты из Минеральных вод в столицу республики Коми – город Сыктывкар

4 июня стартовали полеты из Минеральных вод в республику Коми. Добраться до Сыктывкара можно за 3 часа 50 минут.

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По данным аэропорта Минвод, полеты в столицу республики Коми будут выполняться по средам и воскресеньям. В первой половине июня можно приобрести безвозвратный билет до Сыктывкара за 1888 рублей и взять 5 кг ручной клади. Место с багажом до 23 кг обойдется в 5480 рублей.

Международный аэропорт Минеральные Воды — аэрохаб федерального значения, крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, что аэропорты в Краснодаре, Анапе и Геленджике закрыты с 24 февраля.

Как сообщали ранее Юга.ру, из Сочи возобновили полеты на Дальний Восток.

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Из аэропорта Минеральных Вод появились прямые рейсы в Сыктывкар
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