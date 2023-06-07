Из аэропорта Минеральных Вод появились прямые рейсы в Сыктывкар

4 июня стартовали полеты из Минеральных вод в республику Коми. Добраться до Сыктывкара можно за 3 часа 50 минут.

По данным аэропорта Минвод, полеты в столицу республики Коми будут выполняться по средам и воскресеньям. В первой половине июня можно приобрести безвозвратный билет до Сыктывкара за 1888 рублей и взять 5 кг ручной клади. Место с багажом до 23 кг обойдется в 5480 рублей.