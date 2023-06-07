Из аэропорта Минеральных Вод появились прямые рейсы в Сыктывкар
Начались полеты из Минеральных вод в столицу республики Коми – город Сыктывкар
4 июня стартовали полеты из Минеральных вод в республику Коми. Добраться до Сыктывкара можно за 3 часа 50 минут.
По данным аэропорта Минвод, полеты в столицу республики Коми будут выполняться по средам и воскресеньям. В первой половине июня можно приобрести безвозвратный билет до Сыктывкара за 1888 рублей и взять 5 кг ручной клади. Место с багажом до 23 кг обойдется в 5480 рублей.
Международный аэропорт Минеральные Воды — аэрохаб федерального значения, крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.
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