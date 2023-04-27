Кадровые перестановки в администрации Краснодарского края. Губернатор уволил Игоря Чагаева и назначил на его место Александра Топалова

Краснодарский край

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  • Администрация Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Администрация Краснодарского края © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае сменился вице-губернатор по вопросам внутренней политики

В пресс-службе администрации Краснодарского края 27 апреля сообщили, что Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора по вопросам внутренней политики региона. Причиной отставки стал переход на новую работу.

Чагаев занимал пост с 2020 года. Ранее он был заместителем главы и главой Лабинского района, а затем перешел на должность директора департамента внутренней политики Краснодарского края.

По информации «ФедералПресс», Чагаев займет пост в руководстве Херсонской области. Там он тоже будет отвечать за внутреннюю политику региона.

Теперь его должность в краевой администрации занимает Александр Топалов. Ранее в администрации он был директором департамента внутренней политики.

Кто такой Александр Топалов?

Родился в 1990 году в Новороссийске, в 2007 году переехал в Краснодар. Окончил исторический факультет КубГУ по специальности «международные отношения».

С 2008 года принимал участие в политических кампаниях в качестве политтехнолога, аналитика и специалиста по интернет-коммуникациям. Руководил Центром политических исследований и технологий. Затем занял должность замглавы департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, позже возглавил департамент.

В 2017 Юга.ру взяли интервью у Топалова. Тогда он рассказал о митингах, «бабушках Путина» и обстоятельствах, при которых решил бы уйти в оппозицию. 

Александр Топалов Кадровые перестановки

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