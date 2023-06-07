Жители Краснодара снова испугались громкого звука. Но их снова успокоили

Краснодарский край

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  • © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года
    © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

В ЕДДС Краснодара прокомментировали громкий звук, который услышали краснодарцы 7 июня

Вечером 7 июня краснодарцы стали сообщать о звуке, похожем на взрыв. В оперштабе региона опровергли предположения о каких-либо ЧП. Там в очередной раз напомнили, что подобный хлопок может раздаться в момент, когда самолет преодолевает звуковой барьер.

Напомним, вечером 4 июня жители самых разных районов Краснодара слышали громкий звук, после которого в небе осталась белая полоса. Подробно мы писали об этом здесь. А 26 мая в городе упали два беспилотника, о последствиях мы писали здесь.

Также Юга.ру писали, что в Ленинградском районе Краснодарского края начались учения авиации, жителей попросили не пугаться громких звуков и не находиться на территории полигона.

Взрыв Краснодар Происшествия

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