Жители Краснодара снова испугались громкого звука. Но их снова успокоили

В ЕДДС Краснодара прокомментировали громкий звук, который услышали краснодарцы 7 июня

Вечером 7 июня краснодарцы стали сообщать о звуке, похожем на взрыв. В оперштабе региона опровергли предположения о каких-либо ЧП. Там в очередной раз напомнили, что подобный хлопок может раздаться в момент, когда самолет преодолевает звуковой барьер.

Напомним, вечером 4 июня жители самых разных районов Краснодара слышали громкий звук, после которого в небе осталась белая полоса. Подробно мы писали об этом здесь. А 26 мая в городе упали два беспилотника, о последствиях мы писали здесь.