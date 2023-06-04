В Краснодаре прозвучал громкий хлопок – в мэрии говорят, что это сверхзвуковой самолет

4 июня в 19:04 в Краснодаре раздался громкий звук, похожий на хлопок. Как сообщает 93.RU, в некоторых домах от этого звука задрожали стёкла, жители Фестивального микрорайона вскоре после хлопка увидели в небе самолет, а над поселками Российским и Южным среди облаков появилась ярко выраженная белая полоса.

Единственный официальный комментарий случившемуся на данный момент поступил от краснодарского муниципального центра управления (МЦУ). По данным чиновников, чрезвычайных происшествий в указанное время не зафиксировано, а хлопок, согласно их версии, это «предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер».