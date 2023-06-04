В Краснодаре прозвучал громкий хлопок – в мэрии говорят, что это сверхзвуковой самолет

Краснодарский край

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  • Белая полоса в небе над Краснодаром после громкого хлопка вечером 4 июня 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Шанхай Краснодар», T.me/shanhai_krasnodar
    Белая полоса в небе над Краснодаром после громкого хлопка вечером 4 июня 2023 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале «Шанхай Краснодар», T.me/shanhai_krasnodar

Вечером 4 июня жители самых разных районов Краснодара слышали громкий звук, после которого в небе осталась белая полоса

4 июня в 19:04 в Краснодаре раздался громкий звук, похожий на хлопок. Как сообщает 93.RU, в некоторых домах от этого звука задрожали стёкла, жители Фестивального микрорайона вскоре после хлопка увидели в небе самолет, а над поселками Российским и Южным среди облаков появилась ярко выраженная белая полоса.

Единственный официальный комментарий случившемуся на данный момент поступил от краснодарского муниципального центра управления (МЦУ). По данным чиновников, чрезвычайных происшествий в указанное время не зафиксировано, а хлопок, согласно их версии, это «предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер».

Ранее на этой неделе в Ейске наблюдали парящие в воздухе танкеры, а краевой оперштаб сообщил о двойной атаке беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Ильской и Афипском.

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