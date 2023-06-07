В Краснодаре на выходных пройдёт фестиваль клубники
В Краснодаре в торговом квартале «Центр города» 10 июня состоится фестиваль клубники
Организаторы рассказали, что ждет гостей:
- клубничные ряды от производителей Адыгеи и Краснодарского края;
- деликатесы от ведущих фермеров юга;
- ярмарка ремесленных товаров домашней утвари, предметов быта и украшений;
- дегустации;
- эко-локация с зоной шеринга (обмен вещами) и зелёного свопа (обмен комнатными растениями);
- мастер-классы по танцам, игре на барабанах, сыроварению, рисованию и шитью сумок;
- гигантский клубничный пирог;
- зона фудкорта.
Также запланированы конкурсы, развлечения для детей, спортивные состязания, выступления кавер-групп «Мэйби», «Нет на карте» и «Схема», модный показ от дизайнеров, выставка-продажа натюрмортов на клубничную тематику.
Торговый квартал «Центр города» находится по адресу улица Красная, 176. Начало фестиваля в 11:00. Вход бесплатный.
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