В Краснодаре на выходных пройдёт фестиваль клубники

Краснодарский край

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  • Клубника © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Клубника © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в торговом квартале «Центр города» 10 июня состоится фестиваль клубники

Организаторы рассказали, что ждет гостей:

  • клубничные ряды от производителей Адыгеи и Краснодарского края;
  • деликатесы от ведущих фермеров юга;
  • ярмарка ремесленных товаров домашней утвари, предметов быта и украшений;
  • дегустации;
  • эко-локация с зоной шеринга (обмен вещами) и зелёного свопа (обмен комнатными растениями);
  • мастер-классы по танцам, игре на барабанах, сыроварению, рисованию и шитью сумок;
  • гигантский клубничный пирог;
  • зона фудкорта.

Также запланированы конкурсы, развлечения для детей, спортивные состязания, выступления кавер-групп «Мэйби», «Нет на карте» и «Схема», модный показ от дизайнеров, выставка-продажа натюрмортов на клубничную тематику.

Торговый квартал «Центр города» находится по адресу улица Красная, 176. Начало фестиваля в 11:00. Вход бесплатный.

Ранее Юга.ру писали про 11 летних фестивалей в Краснодарском крае на любой вкус.

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