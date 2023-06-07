В Краснодаре на выходных пройдёт фестиваль клубники

В Краснодаре в торговом квартале «Центр города» 10 июня состоится фестиваль клубники

Организаторы рассказали, что ждет гостей:

клубничные ряды от производителей Адыгеи и Краснодарского края;

деликатесы от ведущих фермеров юга;

ярмарка ремесленных товаров домашней утвари, предметов быта и украшений;

дегустации;

эко-локация с зоной шеринга (обмен вещами) и зелёного свопа (обмен комнатными растениями);

мастер-классы по танцам, игре на барабанах, сыроварению, рисованию и шитью сумок;

гигантский клубничный пирог;

зона фудкорта.

Также запланированы конкурсы, развлечения для детей, спортивные состязания, выступления кавер-групп «Мэйби», «Нет на карте» и «Схема», модный показ от дизайнеров, выставка-продажа натюрмортов на клубничную тематику.

Торговый квартал «Центр города» находится по адресу улица Красная, 176. Начало фестиваля в 11:00. Вход бесплатный.

Ранее Юга.ру писали про 11 летних фестивалей в Краснодарском крае на любой вкус.