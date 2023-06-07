Глава Адыгеи ответил на вопрос жителя аула Тахтамукай на приеме полпреда президента России в ЮФО

Адыгея

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  • © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    © Фото предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в приеме граждан, который провел полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов

На приёме рассмотрели обращения жителей различных субъектов ЮФО, одно из них — из Адыгеи. Житель аула Тахтамукай Азмет Евтых попросил содействия в реконструкции водозабора районного центра. Из-за роста количества жителей и износа конструкции в системе снижается давление.

Мурат Кумпилов ответил, что необходимые работы выполнят до ноября 2023 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

В Адыгее за четыре года планируют реконструировать 38 водозаборов:

Глава Адыгеи объяснил, что в ауле Тахтамукай уже началась реконструкция трех водозаборов и установка станций водоочистки и управления глубинным насосом. Работы по каждому объекту включают:

  • бурение по одной артезианской скважине глубиной 200 метров;
  • строительство павильонов с бактерицидными установками;
  • монтаж новых водонапорных башен;
  • установку забора и благоустройство территорий.

На эти цели направят около 85 млн рублей.

Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поручил главе республики принять меры для своевременного выполнения решения по водоснабжению аула.

По информации главы республики, в рамках проекта «Чистая вода» с 2019 по 2022 годы в Адыгее ввели в эксплуатацию 13 объектов питьевого водоснабжения. Доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигла 82,4%, городского населения — 92%. Цель — к концу 2024 года обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 87,1% жителей Адыгеи.

В 2023  году на мероприятия по 13 объектам питьевого водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода» предусмотрели 308 млн рублей.

На аналогичном приеме в декабре 2022 года жительница поселка Первомайский Майкопского района, директор сельского ДК Эльвира Раскопова попросила Мурата Кумпилова посодействовать в завершении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке. 

Водоснабжение Мурат Кумпилов политика Полпред в ЮФО Президент России

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