Глава Адыгеи ответил на вопрос жителя аула Тахтамукай на приеме полпреда президента России в ЮФО

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в приеме граждан, который провел полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов

На приёме рассмотрели обращения жителей различных субъектов ЮФО, одно из них — из Адыгеи. Житель аула Тахтамукай Азмет Евтых попросил содействия в реконструкции водозабора районного центра. Из-за роста количества жителей и износа конструкции в системе снижается давление.

Мурат Кумпилов ответил, что необходимые работы выполнят до ноября 2023 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Глава Адыгеи объяснил, что в ауле Тахтамукай уже началась реконструкция трех водозаборов и установка станций водоочистки и управления глубинным насосом. Работы по каждому объекту включают: бурение по одной артезианской скважине глубиной 200 метров;

строительство павильонов с бактерицидными установками;

монтаж новых водонапорных башен;

установку забора и благоустройство территорий. На эти цели направят около 85 млн рублей.

Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов поручил главе республики принять меры для своевременного выполнения решения по водоснабжению аула.

По информации главы республики, в рамках проекта «Чистая вода» с 2019 по 2022 годы в Адыгее ввели в эксплуатацию 13 объектов питьевого водоснабжения. Доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигла 82,4%, городского населения — 92%. Цель — к концу 2024 года обеспечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 87,1% жителей Адыгеи. В 2023 году на мероприятия по 13 объектам питьевого водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода» предусмотрели 308 млн рублей.