В Адыгее за четыре года планируют реконструировать 38 водозаборов

В рамках федерального проекта «Чистая вода» до 2024 года планируют реконструировать 38 водозаборов в 50 населенных пунктах

Работы по реконструкции начались в 2019 году. Первым объектом строительства стала система водоснабжения в ауле Кошехабль, сообщили 14 февраля порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи.

До конца 2020 года там планируют построить 42,5 км водопроводных сетей и пробурить две скважины. Также в текущем году предполагается строительство водонапорной башни и бурение двух водозаборных скважин в селе Красногвардейском.

В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что проект «Чистая вода» должен практически на 100 % обеспечить население чистой питьевой водой. Для этого планируется комплекс мероприятий по внедрению новых методов и технологических решений на объектах водоподготовки и установке станций водоочистки. На реализацию этих планов предусмотрено более 60,1 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов в 2020 году.

«Дальнейшее решение всего комплекса экологических задач является приоритетным для руководства республики, так как напрямую влияет на качество жизни граждан», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что к концу 2020 года в Адыгее достроят новую линию водовода протяженностью 120 км и двумя водозаборами.