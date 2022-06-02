В Майкопе модернизируют 7,75 км водопроводных сетей. Глава Адыгеи рассказал о проекте реконструкции

Адыгея получит средства на реконструкцию 11 проблемных участков водопроводных сетей из Фонда национального благосостояния

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что в 2022 году в республике возвели новый водозабор и магистральный водовод. Его общая протяженность с ответвлениями — почти 130 км. Строительство начали ещё 14 лет назад, но позже работы остановились из-за отсутствия финансирования. Благодаря господдержке в 2018 году строительство водозабора возобновили. За три года в проект вложили 4,5 млрд рублей.

Следующий этап — замена водопроводных сетей в Майкопе. В городе необходимо реконструировать и заменить порядка 100 км городских сетей. 7,75 км (или 11 участков) из них — наиболее проблемные. Их включили в проект модернизации коммунальной инфраструктуры. Фонд содействия реформированию ЖКХ проверил и одобрил заявку по проекту и установил сумму финансирования — 93,6 млн рублей.

«Город активно развивается, строится новое жилье, соответственно, растет нагрузка на водопроводные сети. Поэтому вопрос полностью отвечает запросам майкопчан и очень важен для дальнейшего развития города», — отметил Мурат Кумпилов.

В ходе совещания по вопросам реализации госпрограмм и нацпроектов, связанных с объектами капитального строительства, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин поддержал проект модернизации водопроводных сетей в Майкопе и одобрил заявку на его финансирование из ФНБ.

На 2022 год запланировали работы над проектно-сметной документацией и экспертизой по всем 11 участкам водопроводных сетей, а на 2023 — реконструкцию всех 7,75 км. Они подают воду для 26,5 тыс. майкопчан — это почти 20% от общего числа горожан.

«Сделаем всё необходимое, чтобы работы завершились в срок и выделенные средства были полностью освоены», — заключил Мурат Кумпилов.