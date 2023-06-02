Авиакомпания Red Wings отложила на две недели рейсы из Сочи в Грузию

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Suhyeon Choi, unsplash.com
    © Фото Suhyeon Choi, unsplash.com

Прямые рейсы из Сочи в Грузию перенесли на середину июня

Авиакомпания Red Wings перенесла старт прямых рейсов из Сочи в Грузию на две недели, сообщила Ассоциация туроператоров России. Причины такого решения неизвестны.

Сообщается, что полет из Сочи в Тбилиси запланирован на 15 июня, а из Москвы в Кутаиси — на 16 июня. Билетов на эти рейсы в продаже нет.

Как писали Юга.ру, выполнять полеты по этим направлениям планировали начать со 2 июня. Разрешение авиакомпания получила 18 мая.

Аэропорты Курорты и туризм Международные отношения Сочи

Новости

Авиакомпания Red Wings отложила на две недели рейсы из Сочи в Грузию
Убытки ФК «Краснодар» увеличились вдвое в 2022 году и составили 1,1 млрд рублей
В Краснодарском крае пропала девушка. Полиция разыскивает жительницу Кабардинки
В Мэрии Краснодара рассказали о работах на Николаевском бульваре
В Краснодарском крае началось строительство новой трассы от Сочи до Горячего Ключа. Она в три раза сократит время в пути
Пятилетней Анюте Кондрук из Каневского района необходимы мощные слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Вчера, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
Забора не будет
Вчера, 15:55
Забора не будет
После протестов анапчан на пляже в Сукко решили не возводить ограждение с колючей проволокой
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе
Вчера, 20:15
В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе

Реклама на сайте