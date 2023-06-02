Авиакомпания Red Wings отложила на две недели рейсы из Сочи в Грузию
Прямые рейсы из Сочи в Грузию перенесли на середину июня
Авиакомпания Red Wings перенесла старт прямых рейсов из Сочи в Грузию на две недели, сообщила Ассоциация туроператоров России. Причины такого решения неизвестны.
Сообщается, что полет из Сочи в Тбилиси запланирован на 15 июня, а из Москвы в Кутаиси — на 16 июня. Билетов на эти рейсы в продаже нет.
Как писали Юга.ру, выполнять полеты по этим направлениям планировали начать со 2 июня. Разрешение авиакомпания получила 18 мая.
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