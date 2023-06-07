В Геленджике полиция изъяла у фотографов обезьян и попугаев
Полицейские в Архипо-Осиповке забрали у фотографов четырех обезьян и пять попугаев
На набережной села Архипо-Осиповки экзотических животных незаконно эксплуатировали для фотосъемки. По данным МВД региона, 7 июня сотрудники полиции нашли граждан, предлагающих услуги без разрешительной документации, и забрали четырех обезьян и пять попугаев.
Краснодарская полиция нашла хозяйку сервалов, запертых в гараже:
На данный момент животные находятся в контактных зоопарках под контролем сотрудников. Специалисты оценивают их состояние.
Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными и незаконной предпринимательской деятельности.
В соцсетях 5 июня появилось видео с совами в Сочи. СМИ сообщает, что птиц также эксплуатируют для фото на Красной Поляне.
Как писали ранее Юга.ру, летом в Краснодаре могут начать строить приют для животных.