В Геленджике полиция изъяла у фотографов обезьян и попугаев

Краснодарский край

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  • Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Город-курорт Геленджик © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полицейские в Архипо-Осиповке забрали у фотографов четырех обезьян и пять попугаев

На набережной села Архипо-Осиповки экзотических животных незаконно эксплуатировали для фотосъемки. По данным МВД региона, 7 июня сотрудники полиции нашли граждан, предлагающих услуги без разрешительной документации, и забрали четырех обезьян и пять попугаев. 

Краснодарская полиция нашла хозяйку сервалов, запертых в гараже:

На данный момент животные находятся в контактных зоопарках под контролем сотрудников. Специалисты оценивают их состояние.

Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными и незаконной предпринимательской деятельности.

В соцсетях 5 июня появилось видео с совами в Сочи. СМИ сообщает, что птиц также эксплуатируют для фото на Красной Поляне.

Как писали ранее Юга.ру, летом в Краснодаре могут начать строить приют для животных.

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