Комната чудес, дом удовольствий, утраченная тайна. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 1 июня

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Переводчик», реж. Гай Ричи, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw
    Кадр из трейлера к фильму «Переводчик», реж. Гай Ричи, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе

Военный триллер «Переводчик» рассказывает про Джона Кинли, который попал в окружение талибов в Афганистане. Он ничего не помнит, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Теперь чувство вины не дает Джону покоя, и он решает вернуться за своим спасителем и его семьей.

Комедия «Уикенд с батей» рассказывает о Себастьяне, который планирует провести уикенд со своей невестой Элли и её очень богатой семьей в роскошном фамильном поместье. Там есть собственное поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин — выходные обещают быть идеальными. Девушка настаивает, чтобы возлюбленный пригласил своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера из Италии. Себастьян понимает, что богатый и воспитанных родственников ждёт культурный шок.

Действие драмы «Комната чудес» строится вокруг Тельмы и её сына. Однажды мальчика сбивает грузовик, и он оказывается в коме. Полгода отчаявшаяся женщина ночует в больнице и вызывает различных специалистов, но все усилия тщетны. Как-то вечером под подушкой ребёнка она находит дневник со списком дел до конца света. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, Тельма решает исполнять все его мечты, записывая это на камеру.

Главные герои драматического триллера «Пациенты» — Кейт и Майк. Молодая пара получает уникальный шанс выиграть 5 млн долларов. Для этого им надо всего-то лишь провести вместе 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели. Постепенно простое испытание превращается для них в невыносимый кошмар.

Хоррор «Проклятие. Ночь страха» рассказывает о старшекласснице Чар, которая живёт в ирландской глубинке с мамой и бабушкой. И без того не радужная жизнь становится ещё сложнее, когда незадолго до Хэллоуина родительница внезапно пропадает. Полиция прилагает все усилия, чтобы отыскать женщину, но она неожиданно сама объявляется, живая и вроде бы здоровая. Но чем ближе День всех святых, тем более странным и пугающим становится её поведение.

Приключенческий фильм «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна» — сиквел ленты 2019 года. Только главной героиней становится девочка Венди, которая вместе с бабушкой является хранителем тайных врат в затерянный мир динозавров. Однажды один из детёнышей задерживается в нашем мире, и за ним начинают охотиться преступники.

Хоррор «Паранормальные явления. Скинамаринк» рассказывает о брате и сестре, которые просыпаются посреди ночи одни в доме и понимают, что пропали не только родители, но также окна и двери. Экспериментальный фильм ужасов, погружающий в чувство детского страха.

Главная героиня драмы «Дом удовольствий» — молодая писательница Эмма Беккер. Она ведёт однообразную жизнь и встречается с женатым мужчиной. В поисках острых ощущений и вдохновения для нового романа она устраивается работать в бордель.

Фильмы, которые вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения

Новости

Большегрузам на пять дней запретят проезд по Сочи
Комната чудес, дом удовольствий, утраченная тайна. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 1 июня
Пропавшего жителя Кропоткина Александра Полещука нашли живым. Мужчина находится в СК
Сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре
В Краснодарском крае сильный град побил автомобили и растения. Несколько районов снова затопило
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу

Лента новостей

Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Сегодня, 10:00
Танки под Горячим Ключом и автостопом по Союзу
Как московские хиппи открывали Абхазию, Крым и Краснодарский край в 1980‑х
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
Сегодня, 08:55
В Краснодарском крае в первый день лета прогнозируют дожди и грозу
«Я никуда не уеду»
Вчера, 17:55
«Я никуда не уеду»
Диана Арбенина заявила, что остается в России. Представители артистки опровергли отмену концерта в Краснодаре

Реклама на сайте