Комната чудес, дом удовольствий, утраченная тайна. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 1 июня

Военный триллер «Переводчик» рассказывает про Джона Кинли, который попал в окружение талибов в Афганистане. Он ничего не помнит, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Теперь чувство вины не дает Джону покоя, и он решает вернуться за своим спасителем и его семьей.

Комедия «Уикенд с батей» рассказывает о Себастьяне, который планирует провести уикенд со своей невестой Элли и её очень богатой семьей в роскошном фамильном поместье. Там есть собственное поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин — выходные обещают быть идеальными. Девушка настаивает, чтобы возлюбленный пригласил своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера из Италии. Себастьян понимает, что богатый и воспитанных родственников ждёт культурный шок.

Действие драмы «Комната чудес» строится вокруг Тельмы и её сына. Однажды мальчика сбивает грузовик, и он оказывается в коме. Полгода отчаявшаяся женщина ночует в больнице и вызывает различных специалистов, но все усилия тщетны. Как-то вечером под подушкой ребёнка она находит дневник со списком дел до конца света. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, Тельма решает исполнять все его мечты, записывая это на камеру.

Главные герои драматического триллера «Пациенты» — Кейт и Майк. Молодая пара получает уникальный шанс выиграть 5 млн долларов. Для этого им надо всего-то лишь провести вместе 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели. Постепенно простое испытание превращается для них в невыносимый кошмар.

Хоррор «Проклятие. Ночь страха» рассказывает о старшекласснице Чар, которая живёт в ирландской глубинке с мамой и бабушкой. И без того не радужная жизнь становится ещё сложнее, когда незадолго до Хэллоуина родительница внезапно пропадает. Полиция прилагает все усилия, чтобы отыскать женщину, но она неожиданно сама объявляется, живая и вроде бы здоровая. Но чем ближе День всех святых, тем более странным и пугающим становится её поведение.

Приключенческий фильм «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна» — сиквел ленты 2019 года. Только главной героиней становится девочка Венди, которая вместе с бабушкой является хранителем тайных врат в затерянный мир динозавров. Однажды один из детёнышей задерживается в нашем мире, и за ним начинают охотиться преступники.

Хоррор «Паранормальные явления. Скинамаринк» рассказывает о брате и сестре, которые просыпаются посреди ночи одни в доме и понимают, что пропали не только родители, но также окна и двери. Экспериментальный фильм ужасов, погружающий в чувство детского страха.

Главная героиня драмы «Дом удовольствий» — молодая писательница Эмма Беккер. Она ведёт однообразную жизнь и встречается с женатым мужчиной. В поисках острых ощущений и вдохновения для нового романа она устраивается работать в бордель.

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